Conor McGregor wszedł w dresie do ekskluzywnej restauracji. I się zaczęło

Na pytanie "gdzie jest Conor McGregor?" od ponad trzech lat nie można odpowiedzieć "w oktagonie UFC". Swego czasu największa gwiazda amerykańskiego giganta MMA pozostaje poza akcją od lipca 2021 roku, gdy Dustin Poirier (30-9) w ich trzecim starciu (pierwsze wygrał Irlandczyk, drugie Amerykanin) tak strasznie okopał mu nogę, że doprowadził do kontuzji McGregora i przerwania walki przez lekarza po jednej rundzie. Od tamtej pory słyszeliśmy jedynie regularne pogłoski o jego powrocie, które jednak nijak się mają do rzeczywistości.

Conor McGregor się nie spieszy. Nawet Chandler stracił cierpliwość

Na walkę z Irlandczykiem przez prawie dwa lata czyhał Michael Chandler. Amerykanin sam walczył ostatnio w listopadzie 2022 roku. Z McGregorem łączy go to, że jego też zlał Poirier, tyle że w tym wypadku chodzi o poddanie duszeniem w trzeciej rundzie. Tyle że w końcu i Chandler stracił cierpliwość, biorąc walkę rewanżową z Brazylijczykiem Charlesem Oliveirą (34-10), który w maju 2021 roku pokonał go w starciu o pas wagi lekkiej. Ten pojedynek już 16 listopada na gali UFC 309.

Sternik UFC Dana White twierdził, że McGregor powróci w 2025 roku, ale w tym przypadku niczego nie można zakładać z góry. Na razie Irlandczyk zajęty jest m.in. streamami, na których zajmuje się choćby bukmacherką, paleniem marihuany i ogólnie wygłupianiem się. Jeden z filmików z takiego streama na portalu X ma ponad 3,5 miliona wyświetleń. Poza tym można go spotkać w ekskluzywnych restauracjach w Londynie. W jednej z nich Irlandczyk zrobił niedawno furorę.

McGregor poszalał w eleganckiej restauracji. Goście aż nie mogli uwierzyć

Chodzi o restaurację Novikov. McGregor przybył do niej wraz ze swoją narzeczoną Dee Devlin. Para ubrana była w dresy sportowe, co w tak prestiżowej restauracji jest złamaniem dress code'u, ale właściciele czuli, że wpuszczenie ich się im opłaci i nie przejęli się niewłaściwym strojem. Nie pomylili się.

Zgodnie z relacją brytyjskiego tabloidu "The Sun", McGregor i jego partnerka zjedli kolację za kwotę niespełna 600 funtów, ale to był dopiero początek. Po wszystkim Irlandczyk wpadł w prawdziwy szał napiwków. Jeden z gości obecnych przy całej sytuacji twierdził, że McGregor rozdał około 11 000 funtów, a kelnerzy prawie walczyli między sobą, by móc obsługiwać jego stolik.