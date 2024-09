Poszło w świat. Rzucił wyzwanie Pudzianowskiemu! "Próbuję wszystkiego, żeby to załatwić"

W czerwcu Hall wystąpił na gali World Freak Fight League, gdzie walczył w formule MMA, ale na dość niestandardowych zasadach - miał dwóch przeciwników. Hall był zdecydowanie lepszy od braci Neffati i sędzia skończył walkę krótko po tym jak rzucił jednym z nich o podłogę.

REKLAMA

Zobacz wideo Andrzej Kowal, trener Gorzowa: Spadają trzy zespoły, więc nikt nie odpuści

Pudzian zgodzi się na walkę z Hallem? "Ciągle zaczepiam Pudzianowskiego"

Brytyjczyk po zakończonej walce przyznał, że liczy na pojedynek z... Mariuszem Pudzianowskim. - Nadal jest dużym facetem, nadal bardzo silnym i twardym s********m. Nie można zaprzeczyć, że jest bardzo twardy. Myślę, że fani chcą zobaczyć pojedynek najsilniejszego człowieka świata z innym najsilniejszym człowiekiem świata - mówił wtedy były strongman.

Teraz temat wraca. Hall w rozmowie z "Sun Sport" przyznał, że ciągle próbuje namówić "Pudziana" na pojedynek. - Czekam ciągle na walkę. Obecnie szukam rywala. Ciągle zaczepiam Mariusza Pudzianowskiego, który na scenie MMA w Polsce ma duże nazwisko. Próbuję wszystkiego, żeby załatwić ten kontrakt - powiedział Hall.

- Pytam różnych ludzi - ja kontra Mariusz - i wszyscy mówią: "Łał, to byłaby naprawdę dobra walka". Nikt nie może z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Mariusz ją wygra i nikt nie może powiedzieć, że ja ją wygram - dodał. - Mariusz jest naprawdę ciężkim przeciwnikiem. Trudno go zdobyć. Fajnie by było wejść do ringu z kimś takim jak on i zrobić swoją robotę - przyznał.

Eddie Hall wielokrotnie wygrywał zawody na najlepszego strongmana Wielkiej Brytanii. W 2017 roku został mistrzem świata Strongman. Ten tytuł Mariusz Pudzianowski zdobył aż pięciokrotnie.

Obecnie Pudzianowski szykuje się do występu w gali KSW 100, która odbędzie się 16 listopada. W tym wydarzeniu weźmie też udział Mamed Chalidow.