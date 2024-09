W końcówce sierpnia na Stadionie Narodowym odbyła się gala FAME 22. Jednym z najciekawszych pojedynków na karcie walk było starcie byłego pięściarza - Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka - z popularnym graczem Counter Strike, Jarosławem "PashąBicepsem" Jarząbkowskim.

"Diablo" przerywa milczenie po wyrzuceniu z Fame MMA. "Ja nie mam szacunku?"

Przed galą Krzysztof Włodarczyk mocno podpadł władzom federacji. - Najpierw były pięściarz opuścił studio w trakcie formatu "Face to Face", kiedy w trakcie telefonów od widzów miał rozmawiać z Arturem Szpilką. Obaj panowie od dawna są skonfliktowani - pisał Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

Kilka dni później Włodarczyk nie pojawił się na drugiej konferencji prasowej przed galą FAME 22. - Bardzo dziękujemy 23 zawodnikom, którzy znając od miesięcy termin konferencji, pojawili się na dzisiejszym wydarzeniu. Wydawać by się mogło, że to normalne, profesjonalne zachowanie i wyraz elementarnego szacunku dla rywala, kibiców, innych zawodników oraz władz federacji. Wobec pozostałych zostaną wyciągnięte konsekwencje" - poinformowała federacja. Kilka dni później poinformowała, że Włodarczyk został usunięty z gali FAME 22.

Teraz Włodarczyk po raz pierwszy zabrał głos w tej sprawie.

"Jak to można mówić, że nie mam szacunku do kibiców? Ja jestem sportowcem. Ja nie jeżdżę może od imprezy do imprezy, bo ja trenuję. Ja mam ogromny szacunek do moich kibiców, bo dzięki kibicom wciąż jestem, pojawiam się ciągle na ringach czy gdziekolwiek. Dlatego że ich szanuję, to trenuje i chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Przygotowuje się w 100 procentach - przyznał w rozmowie z dziennikarzem kanału "Za Ciosem"

Jak się okazuje, "Diablo" ma gigantyczną niespodziankę dla swoich fanów. Przyznał, że szykuje się do walki w formule MMA.

- Nie będę zdradzał z kim, ale w formule MMA. To będzie bardzo ciekawa walka. Nie wiem, o kogo chodzi. Niech się zastanawia ta osoba i dobrze się przygotuje - przyznał Włodarczyk.

