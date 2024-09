Krzysztof Głowacki walczył z "koniem". Fani KSW czekali na to 469 dni

Krzysztof Głowacki nie mógł sobie wyobrazić lepszego debiutu w organizacji KSW. Przed rokiem na gali na Stadionie Narodowym brutalnie znokautował Patryka Tołkaczewskiego... leżąc na plecach. "Łoooo' 'Jurasa' miał na ustach cały stadion" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Tuż po walce pięściarz ogłosił, że zmienia kategorię wagową z ciężkiej na półciężką. I choć miał szybko wrócić do klatki, to czekaliśmy na niego aż 15 miesięcy. Wszystko przez to, że został złapany na dopingu.

"Po kilku miesiącach po walce z Anglikiem odczytałem wiadomość mailową odnośnie wykrycia w próbce moczu śladowych ilości metabolitu boldenonu. Boldenon poprawia apetyt oraz definicję mięśnia, tj. jego jakość, co jest bardzo ważne w sportach kulturystycznych" - przekazał w styczniu w oficjalnym oświadczeniu.

Krzysztof Głowacki wrócił do klatki KSW. 469 dni i koniec czekania

Dokładnie 469 dni Krzysztof Głowacki czekał na kolejny pojedynek w KSW. W sobotę na gali KSW 98 zmierzył się z byłym mistrzem świata w kickboxingu Dawidem Kasperskim. - Oglądamy, nie mrugamy - rzucili komentatorzy po gongu. Od samego początku obaj ruszyli do ataku, potężnie kopiąc i trafiając ciosami.

Kasperski szukał niskich kopnięć, by wyłączyć mobilność rywala. Głowacki polował za to na nokautujące uderzenie lewą ręką. Po pierwszej minucie tempo nieco się obniżyło, choć były pięściarz konsekwentnie trafiał ciosami w tułów. - Najlepsza broń na pięściarza, to niskie kopnięcia - wyjaśniali komentatorzy. I trudno było się z nimi nie zgodzić, ponieważ po kolejnym Głowacki zmienił pozycję, a potem ruszył po klincz. Pod siatką lepiej spisywał się jednak Kasperski, który skutecznie pracował kolanami.

Głowacki wiedział, że musi zaatakować, gdyż coraz więcej kopnięć dochodziło do jego nogi. Ta odmawiała już posłuszeństwa, więc trzeba było szukać skrócenia dystansu. - Czuje, czuje te kopnięcia - twierdzili komentatorzy. Pod koniec pierwszej odsłony Głowacki świetnie zaakcentował rundę i obalił rywala. - Boli ta łydka? - zapytali się pięściarza trenerzy w przerwie. - Nie - odpowiedział wymownie, czym zaskoczył komentatorów.

Głowacki przegrywa w drugiej walce w KSW. "Prawdziwa wojna w klatce"

Początek drugiej rundy należał do Głowackiego, który był coraz bliżej nokautu. - Niesamowita moc drzemie w tych ciosach - zachwycał się dziennikarz Maciej Turski. Kasperski nie chciał dopuścić, by Głowacki się do niego zbliżył, gdyż to wiązało się z dużym zagrożeniem. Pracował zatem "na wstecznym", szykując się do kontrataku. W pewnym momencie Głowacki popełnił błąd i wylądował na deskach. Był tam jednak tylko chwila, ponieważ bez zawahania się wstał. Kasperski punktował i metodycznie krążył wokół rywala. Ten czekał za to na jedną szansę. Do końca rundy nie było jednak takiej.

- Prawdziwa wojna w klatce - powiedział jeden z komentatorów po jej zakończeniu. Trzecie starcie było zatem decydujące. Początek znów dla Głowackiego, który trafiał pojedynczymi ciosami. - Kopie jednak jak koń - skwitowali uderzenia Kasperskiego komentatorzy. Trudno było uwierzyć, jak dużo były pięściarz przyjął kopnięć, a wciąż trzymał się na nogach.

Ostatecznie o zwycięzcy zadecydowali sędziowie, którzy jednogłośnie wskazali na Dawida Kasperskiego. - Czułem, że nokaut wisi w powietrzu. Jestem pełen podziwu, że Krzysiek zrobił taki progres w każdej płaszczyźnie - podsumował wygrany tego starcia. - Wykopał sobie to zwycięstwo - dodali komentatorzy.