Pilny komunikat ws. Pudzianowskiego. KSW w końcu ogłasza

Organizacja KSW zorganizowała pierwsze wydarzenie 27 lutego 2004 w restauracji Champions mieszczącej się w warszawskim hotelu Marriott. Pomysłodawcami tego projektu byli Maciej Kawulski oraz Martin Lewandowski. Przez następne 20 lat organizacja rozwijała się w zawrotnym tempie, a już za dwa miesiące będzie świętowała wielki sukces.

Organizacja potwierdziła występ legend na gali KSW 100. Trzy nazwiska

Już 16 listopada w Arenie Gliwice odbędzie się jubileuszowa gala KSW 100. Organizacja potwierdziła w sobotę zarówno datę, jak i trzy nazwiska zawodników, którzy wejdą tego dnia do klatki. Nie mogło oczywiście zabraknąć dwóch największych gwiazd KSW: Mariusza Pudzianowskiego oraz Mameda Chalidowa. I choć rywal tego pierwszego jest owiany tajemnicą, to w przypadku 44-latka, wiele wskazywało na to, że zmierzy się z mistrzem kategorii średniej Pawłem Pawlakiem.

Dyrektor sportowy KSW Wojsław Rysiewski zdradził jednak w piątek, że 35-latek doznał kontuzji. - Taki jest ten sport - oznajmił dla portalu InTheCage. Tym samym trudno wskazać zawodnika, z którym legenda KSW mogłaby zawalczyć. Wiemy za to, że czterech mistrzów będzie broniło wówczas tytułów. Najbardziej prawdopodobny jest oczywiście występ Adriana Bartosińskiego, który od dawna zapowiada rewanżowe starcie z Andrzejem Grzebykiem.

Dodatkowo fani powinni zobaczyć Rafała Haratyka, który w lutym zdobył pas wagi półciężkiej. Poza nimi wiele mówiło się ostatnio o walce tymczasowego mistrza wagi piórkowej Roberta Ruchały z Danielem Rutkowskim. Ten trafił jednak do aresztu i nie wiadomo, jak na ten moment wygląda jego sytuacja. Kto zatem jeszcze może zawalczyć w Gliwicach? Mistrzami są również Phil de Fries, Jakub Wikłacz oraz Salahdine Parnasse. Kolejny pojedynek Francuza odbędzie się jednak w grudniu w Paryżu, więc można go skreślić z listy kandydatów.

Ostatnim zawodnikiem, którego w sobotę ogłoszono, jest Adam Brysz. Ten zadebiutował w KSW w lutym, kiedy poległ z Piotrem Kacprzakiem podczas walki w kimonach. Dwa miesiące temu wziął za to pojedynek w dniu walki i brutalnie posłał na deski Hugo Deuxa. Nie można wykluczyć, że zdobędzie nagrodę za nokaut 2024 roku.