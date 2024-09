Tak mieszka Marcin Najman. W ogóle się z tym nie kryje

Osoby Marcina Najmana nikomu nie trzeba przedstawiać. 45-latek jest znany przede wszystkim ze sportów walki. W przeszłości trenował boks i kick-boxing. W tej drugiej dyscyplinie był mistrzem Europy WKU w wadze ciężkiej w formule K-a (2016) oraz dwukrotnym wicemistrzem Polski juniorów w formule Light contact (1998 i 1999). Obecnie Najman jest zawodnikiem freak-fightowej organizacji Clout MMA i cieszy się sporym zainteresowaniem fanów tej federacji.

Tak mieszka Marcin Najman. Luksusowa posiadłość w Częstochowie

Część osób też bardzo interesuje się życiem prywatnym Najmana. Jednak nie wszyscy z nich wiedzą, że samozwańczy "cesarz polskich freak fightów" ma luksusową rezydencję w Częstochowie. Najman dysponuje salonem, gdzie przeznacza czas na odpoczynek. Nie brakuje w nim kominka oraz ogromnego telewizora. 45-latek zadbał o to, aby meble w tym pomieszczeniu zostały wykonane z welurowego materiału, który zapewnia wygodę i komfort. Wnętrze salonu zdobią różne dodatki.

Interesująca wydaje się również sypialnia. W niej znalazło się miejsce na potężne łóżko. Najman dysponuje także ogrodem, w którym znajduje się piękna roślinność. Jest to świetne miejsce na wypoczynek po ciężkich treningach oraz walkach w oktagonie.

Najman mieszka w tej posiadłości z rodziną, która jest dla niego bardzo ważna. Freak fighter poznał swoją życiową wybrankę - Julitę - podczas gali boksu. - Boks łączy ludzi. Gala była akurat w jej mieście, w Ełku. Była ring girl. Nie wiem, czy to była miłość od pierwszego wejrzenia - ujawnił Najman w rozmowie z kanałem "Pyta Nie Błądzi" na portalu YouTube.

45-latek wziął ślub kościelny z Julitą w czerwcu 2013 roku na Jasnej Górze. Co ciekawe, to wydarzenie było połączone ze chrzcinami ich córki, Weroniki.

Marcin Najman wkrótce wróci do ringu. Na gali Clout MMA 6 zmierzy się on z Maciejem "Kaczorem BRS" Kaczmarem. To wydarzenie zaplanowano na 5 października.