Oto cała karta walk Clout MMA 6. Wiadomo, z kim walczy Stonoga. Hit!

Ostatnia edycja Clout MMA odbyła się w czerwcu. Na niej doczekaliśmy się debiutu byłego piłkarza Legii Warszawa, Jakuba Rzeźniczaka, który w niespełna pół minuty rozniósł Tomasza "Szalonego Reportera" Matysiaka, zwyciężając przez TKO. Piąta gala to już jednak przeszłość, teraz czekamy na kolejną edycję Clout MMA. Odbędzie się ona 5 października w tarnowskiej Arenie Jaskółka. Podczas czwartkowej konferencji poznaliśmy pełną kartę walk.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Owczarz porównała zarobki w Fame MMA i KSW

Zbigniew Stonoga wchodzi w świat freak fightów. Hit

W karcie walk nie brakuje ciekawych starć. W walce wieczoru dojdzie do pojedynku Adama "AJ" Josefa z Dawidem "Crazy" Załęckim oraz z Wojciechem Sobierajskim. To zmaganie odbędzie się w formule "każdy z każdym". - ADAM "AJ" JOSEF po spektakularnej walce na poprzedniej gali CLOUTMMA wraca DO KLATKI. I to nie wszystko… Zmierzy się z kolejnym WYZWANIEM. Jest na co czekać! - przekazała federacja w mediach społecznościowych.

Interesująco może też wyglądać pojedynek Alana Kwiecińskiego z Piotrem Bombą czy Marcina Najmana z Maciejem "Kaczorem BRS" Kaczmarem. W oktagonie pojawi się też Przemysław "Sequento" Skulski, który zmierzy się z Damianem "Waszką G" Kubiszewskim. Ten pierwszy będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę po dość niespodziewanej porażce (przez nokaut w trzynastej sekundzie pierwszej rundy) z Piotrem Bombą.

Na gali zawalczy też Marianna Schreiber, która zawalczy z Małgorzatą "Gochą Magical" Zwierzyńską. Pierwotnie do tego starcia miało dojść w marcu bieżącego roku, ale zostało odwołane po zatrzymaniu Zwierzyńskiej przez policję na terenie Atlas Areny.

Dodatkowo na październikowym wydarzeniu zobaczymy też debiut Zbigniewa Stonogi. To polski przedsiębiorca, a także działacz polityczny. Aktywnie działa również w mediach społecznościowych. Jego przeciwnikiem będzie słynny detektyw, Krzysztof Rutkowski.

Szósta gala Clout MMA odbędzie się w sobotę 5 października w Tarnowie.

Karta walk Clout MMA 6: