To koniec Adamka w KSW? "Irytuje" szefa federacji

Tomasz Adamek kilka miesięcy temu wrócił do boksu i jak na razie odnosi same sukcesy. Pierwszą walkę stoczył w KSW, a następnie przeniósł się do freakfightowej federacji Fame. O to, czy jest szansa na powrót 47-latka do KSW, został zapytany szef tej federacji Martin Lewandowski w rozmowie z kanałem myMMApl. - Trochę wokół niego zaczęło się plątać takich niepotrzebnych tematów - powiedział. I wyznał, czym Adamek go "irytuje".

3 screen z https://www.youtube.com/watch?v=zW9tQPF2lU8 / screen z https://www.youtube.com/watch?v=20cOZLPhoAM Otwórz galerię Na Gazeta.pl