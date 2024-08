Polska ma nowego milionera. 13 minut i 40 sekund!

Turniej ośmiu zawodników to nowość z okazji Fame MMA 22 na Stadionie Narodowym. Freak fighterzy rywalizowali w systemie pucharowym o wielkie pieniądze. Za sam start otrzymywali po 100 tys. złotych, za każde zwycięstwo dostawali po kolejne 100 tys. złotych poza wygraną w finale, wartej aż 700 tys. złotych. To oznaczało, że zwycięzca turnieju miał otrzymać łącznie równy milion!

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Adamek ostro odpowiada Don Kasjo. "Pokażę mu"

13 minut i 40 sekund! Walka na wyniszczenie w finale turnieju o milion na Fame MMA 22

W wielkim finale doszło do starcia Piotra "Tybori" Tyburskiego oraz Kamila "Taazy'ego" Mataczyńskiego. Ten pierwszy w bardzo dobrym stylu pokonywał Arkadiusza Tańculę i Tomasza "Zadymę" Gromadzkiego, podczas gdy Mataczyński okazał się lepszy od Grzegorza "Grega" Gancewskiego, a także Maksymiliana "Wiewióra" Wiewiórkę.

Finał odbywał się bez limitu czasowego, aż do nokautu lub poddania. Na początku aktywniejszy był "Taazy", który jednak nie potrafił obalić Tyburskiego. Ten z kolei jak odpowiedział, to trafił przeciwnika w krocze, przez co walka została na chwilę przerwana. Mataczyński dążył tylko do sprowadzenia rywala do parteru, ale Tyburski na to nie pozwalał. W dodatku raz, drugi i trzeci był w stanie trafiać przeciwnika kolanem.

Po czterech minutach rozpoczęły się olbrzymie emocje! "Taazy" zdołał w końcu obalić przeciwnika i choć Tyburski wstał, to po chwili jego błąd sprawił, że znów Mataczyński znalazł się na nim. "Taazy" próbował duszenia, jednak "Tybori" był w stanie się z tego oswobodzić. Przewagę wciąż miał Mataczyński i gdy po sześciu minutach obaj byli potwornie zmęczeni, to "Taazy" kolejnymi uderzeniami niezbyt mocno okładał rywala.

W ósmej minucie walka znów wróciła do stójki, a kursy bukmacherów live zrównały się. To jednak "Taazy" był na górze i obijał przeciwnika. Ponownie kilkakrotnie, ale nieudanie próbował duszenia. Po ponad 13,5 minuty Tyburski już nie był w stanie się bronić. Sędzia Piotr Jarosz przerwał walkę i to Kamil "Taazy" Mataczyński wygrał turniej na Narodowym o równy milion złotych!

Wyniki gali Fame MMA 22:

Walka wieczoru - finał turnieju w rzymskiej klatce:

Kamil "Taazy" Mataczyński wygrał przez nokaut techniczny z Piotrem "Tybori" Tyburskim po 13,5 minutach walki (MMA)

Co-main event:

Tomasz "Góral" Adamek wygrał jednogłośnie na punkty z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim (boks)

Tomasz "Gimper" Działowy wygrał z Krzysztofem "Bestią z Tokio" Gonciarzem przez nokaut w 3. rundzie (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce - półfinały:

Kamil "Taazy" Mataczyński wygrał niejednogłośnie na punkty z Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką (MMA)

Piotr "Tybori" Tyburski wygrał z Arkadiuszem Tańculą przez nokaut techniczny (MMA)

Karta główna:

Amadeusz "Ferrari" Roślik wygrał jednogłośnie na punkty z Kamilem "Szczurkiem" Łaszczykiem (MMA)

Marta "Linkimaster" Linkiewicz wygrała niejednogłośnie na punkty z Karoliną Owczarz (K-1, małe rękawice)

Dawid "Crazy" Załęcki wygrał z Maciej "Kieras" Bandurski przez nokaut w 1. rundzie (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce - ćwierćfinały:

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka wygrał na punkty z Damianem „The Karpi" Kasprzakiem (MMA)

Kamil "Taazy" Mataczyński wygrał na punkty z Grzegorzem "Gregiem" Gancewskim (MMA)

Piotr "Tybori" Tyburski wygrał na punkty z Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim (MMA)

Arkadiusz Tańcula wygrał na punkty z Alanem Kwiecińskim (MMA)

Karta wstępna: