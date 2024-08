Marta Linkiewicz kontra zawodniczka KSW. Sensacja na Fame MMA na Narodowym

To była jedyna walka kobiet na freakfightowej gali Fame MMA 22 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zawodniczka KSW Karolina Owczarz mierzyła się z Martą "Linkimaster" Linkiewicz w formule K-1 i choć miała zarobić spore pieniądze, to znając podejście KSW mogła walczyć również o swoją przyszłość w federacji, która wyjątkowo nie lubi porażek swoich reprezentantów we freak fightach.

Sensacja na Fame MMA na Narodowym. Zawodniczka KSW przegrała z freak fighterką!

I to właśnie Owczarz była faworytką tego starcia, ale nie po raz pierwszy na gali na Narodowym doszło do sporego zaskoczenia, bo walka Owczarz z "Linkimaster" była znakomita i niezwykle wyrównana. W pierwszej rundzie skuteczniejsza była Owczarz, aczkolwiek doszło też do kilkuminutowej przerwy spowodowanej tym palcem rywalki w oku zawodniczki KSW.

W kolejnych rundach obie wojowniczki walczyły bez kalkulacji, było sporo ciosów, co podobało się kibicom i komentatorom. I doszło do ogromnej sensacji, bo arbitrzy przyznali niejednogłośnie zwycięstwo "Linkimaster". Aż czterech z pięciu sędziów oceniło tę walkę 29:28 dla jednej z zawodniczek.

- Nie jestem zawodowym sportowcem, ale jestem sportowym freakiem. Żyję jak sportowiec i mojej pracy należy się szacunek - świętowała Linkiewicz po zwycięstwie. Dla "Linkimaster" to szóste zwycięstwo przy trzech porażkach, które ponosiła jedynie z Anielą "Lil Masti" Bogusz (dwukrotnie) i Ewą Brodnicką.

- Taki jest sport, Marta pokazała się fenomenalnie, walka była bliska, widocznie tak miało być - stwierdziła podłamana Owczarz.

Karta walk gali Fame MMA 22:

Walka wieczoru:

finał turnieju w rzymskiej klatce (No limit, MMA)

Co-main event:

Tomasz "Góral" Adamek vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (boks)

Krzysztof "Bestia z Tokio" Gonciarz vs Tomasz "Gimper" Działowy (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce:

półfinały

Karta główna:

Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Kamil "Szczurek" Łaszczyk (MMA)

Marta "Linkimaster" Linkiewicz wygrała na punkty z Karoliną Owczarz (K-1, małe rękawice)

Dawid "Crazy" Załęcki wygrał z Maciej "Kieras" Bandurski przez nokaut w 1. rundzie (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce - ćwierćfinały:

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka wygrał na punkty z Damianem „The Karpi" Kasprzakiem (MMA)

Kamil "Taazy" Mataczyński wygrał na punkty z Grzegorzem "Gregiem" Gancewskim (MMA)

Piotr "Tybori" Tyburski wygrał na punkty z Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim (MMA)

Arkadiusz Tańcula wygrał na punkty z Alanem Kwiecińskim (MMA)

Karta wstępna: