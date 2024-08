"Nastała cisza na Narodowym". Potężny cep i Bandurski padł. 28 sekund!

We freak fightach Załęckich jest dwóch - syn Denis i ojciec Dawid. Ale o ile Denis ze środowiska pseudokibiców Elany Toruń się głównie kompromituje, Dawid często pokazuje klasę oraz serce wojownika. Nie inaczej było na gali Fame MMA 22 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zaledwie 28 sekund potrzebował Dawid "Crazy" Załęcki, aby pokonać w sobotę wieczorem Macieja "Kierasa" Bandurskiego! Walka obu panów trwała tak krótko, bo już pierwsza kombinacja "Crazy'ego" zakończyła się niezwykle ciosem, który posłał Bandurskiego na deski. "Kieras" padł jak rażony piorunem. I już do walki nie wstał.

"Crazy" wygrał przez nokaut. - Brak słów, nastała cisza na Stadionie Narodowym - przekazali komentatorzy. To była już siódma walka Załęckiego we freak fightach, którego bilans to 3-1-3.

- Mogę jedynie przeprosić, że było tak krótko. Obiecałem córce, że wygram i tak się musiało stać - oznajmił po walce Załęcki. - Stadion z***bisty, dziękuję - spełnienie marzeń i mojej skromnej kariery - dodał.

Karta walk gali Fame MMA 22:

Walka wieczoru:

finał turnieju w rzymskiej klatce (No limit, MMA)

Co-main event:

Tomasz "Góral" Adamek vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (boks)

Krzysztof "Bestia z Tokio" Gonciarz vs Tomasz "Gimper" Działowy (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce:

półfinały

Karta główna:

Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Kamil "Szczurek" Łaszczyk (MMA)

Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Karolina Owczarz (K-1, małe rękawice)

Dawid "Crazy" Załęcki wygrał z Maciej "Kieras" Bandurski przez nokaut w 1. rundzie (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce - ćwierćfinały:

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka wygrał na punkty z Damianem „The Karpi" Kasprzakiem (MMA)

Kamil "Taazy" Mataczyński wygrał na punkty z Grzegorzem "Gregiem" Gancewskim (MMA)

Piotr "Tybori" Tyburski wygrał na punkty z Tomaszem "Zadymą" Gromadzkim (MMA)

Arkadiusz Tańcula wygrał na punkty z Alanem Kwiecińskim (MMA)

Karta wstępna: