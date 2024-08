Parke padł jak mucha na Fame MMA 22. A potem ruszył na Tyburskiego

47 tysięcy kibiców na trybunach Stadionu Narodowego - gala Fame MMA 22 w Warszawie była z pewnością największą galą w historii polskich freak fightów i być może jedną z największych na świecie.

FAME MMA 22: Ależ walki z karty wstępnej! Parke i Wrzosek o krok od porażek z freakami

Rozpoczęła się ona od dwóch walk z karty wstępnej, gdzie jedną z nich było starcie dwóch bardzo dobrych freak fighterów - Pawła "Big Woman" Tyburskiego oraz byłego zawodnika KSW Normana "Stormin" Parke'a.

Faworytem był Parke, ale obaj zawodnicy walczyli każdą rundę na innych zasadach! Pierwsza w boksie była wyrównana, w drugiej w K-1 dominować wydawał się Parke, ale to jedna akcja Tyburskiego doprowadziła do liczenia Brytyjczyka. Dlatego też Norman Parke musiał w trzeciej rundzie wyraźnie rozbić przeciwnika w swojej koronnej MMA. I faktycznie - Parke szybko posłał Tyburskiego do parteru, gdzie go obijał, ale nie zdołał zakończyć walki.

Sędziowie mieli twardy orzech do zgryzienia i ostatecznie uznali minimalne, ale jednak jednogłośne zwycięstwo Parke'a.

W walce, która otworzyła całą galę, Marcin "Polish Zombie" Wrzosek był zdecydowanym faworytem walki z Filipem Bątkowskim, bukmacherzy za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo Wrzoska płacili zaledwie kilka groszy. Niemniej jednak starcie było zdecydowanie bardziej wyrównane i zaczęło się sensacyjnie, bo po nieco ponad minucie to Bątkowski posłał Wrzoska na deski.

Wrzosek jeszcze w pierwszej rundzie odpowiedział mu jednak dwoma nokdaunami i wydawało się, że Bątkowski albo do walki już nie wróci, albo w drugiej rundzie poniesie całkowitą klęskę. Tak jednak nie było i choć w kolejnych dwóch rundach to "Polish Zombie" był lepszy, to jednak obaj panowie byli w stanie dokończyć walkę.

Koniec końców, jednogłośnie na punkty wygrał Wrzosek, jednak on sam po walce podniósł rękę Bątkowskiego, wyrażając w ten sposób szacunek do jego występu.

Karta walk gali Fame MMA 22:

Walka wieczoru:

finał turnieju w rzymskiej klatce (No limit, MMA)

Co-main event:

Tomasz "Góral" Adamek vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (boks)

Krzysztof "Bestia z Tokio" Gonciarz vs Tomasz "Gimper" Działowy (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce:

półfinały

Karta główna:

Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Kamil "Szczurek" Łaszczyk (MMA)

Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Karolina Owczarz (K-1, małe rękawice)

Maciej "Kieras" Bandurski vs Dawid "Crazy" Załęcki (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce - ćwierćfinały:

Damian „The Karpi" Kasprzak vs Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka (MMA)

Piotr "Tybori" Tyburski vs Tomasz "Zadyma" Gromadzki (MMA)

Alan Kwieciński vs Arkadiusz Tańcula (MMA)

Grzegorz "Greg" Gancewski vs Kamil "Taazy" Mataczyński (MMA)

Karta wstępna: