Fame MMA 22 na Narodowym. Wyniki na żywo. Adamek kontra "Don Kasjo", Gonciarz kontra "Gimper"

Aż trudno w to uwierzyć, ale skreślana przez wielu organizacja zgromadzi niebawem na trybunach ok. 50 tys. fanatyków. Najważniejszym wydarzeniem tego wieczoru będzie oczywiście turniej w klatce rzymskiej, którego stawką jest milion złotych. Weźmie w nim udział ośmiu zawodników, którzy mają już za sobą niemałe doświadczenie w sporach walki m.in. Maksymilian Wiewiórka, Tomasz "Zadyma" Gromadzki, Alan Kwiecińsk czy Grzegorz "Greg" Gancewski.

- Czuje się faworytem, ponieważ wiem, że ciężko trenuje i mam dobrze poukładaną głowę - stwierdził w rozmowie ze Sport.pl. Gancewski nie ukrywa, że gdyby udało mu się wygrać ten turniej, to na pewno jego życie uległoby zmianie. - Jestem zwykłym Kowalskim, więc byłoby to niewiarygodne osiągnięcie. Nie myślę jednak jeszcze o tym. Na razie cieszę się tym turniejem, tym, że nie muszę wstawać do pracy, tylko mogę poudawać sportowca. Marzyłem o tym jako dziecko - wyjaśnił.

Poza tym wszyscy są ciekawi, czy po ostatnich zwycięstwach z Mamedem Chalidowem oraz Patrykiem Bandurskim Tomasz Adamek udowodni swoją klasę w starciu z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim, a ponadto czy Kamil Łaszczyk po raz drugi pokona Amadeusza "Ferrariego" Roślika. Ich pierwsza konfrontacja zakończyła się osiem sekund przed końcowym gongiem. - Zaczyna się moja era, masz przepie***lone - powiedział Roślik do rywala na oficjalnym ważeniu.

Gala rozpocznie się ok. godz. 20:30, a pierwsi do klatki wejdą skonfliktowani w ostatnich miesiącach Marcin "Polish Zombie" Wrzosek oraz Filip Bątkowski. Ten pojedynek, jak i starcie Pawła Tyburskiego z Normanem Parke będą dostępne za darmo na kanale Fame MMA na YouTube.

Fame MMA 22 - WYNIKI:

Finał turnieju w rzymskiej klatce (No limit, MMA)

Tomasz "Góral" Adamek vs Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (boks, co-main event)

Krzysztof "Bestia z Tokio" Gonciarz vs Tomasz "Gimper" Działowy (boks, małe rękawice, co-main event)

Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Kamil "Szczurek" Łaszczyk (MMA)

Marta "Linkimaster" Linkiewicz vs Karolina Owczarz (K-1, małe rękawice)

Maciej "Kieras" Bandurski vs Dawid "Crazy" Załęcki (boks, małe rękawice)

Turniej w rzymskiej klatce, ćwierćfinały:

Piotr "Szeli" Szeliga vs Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka (MMA)

Piotr "Tybori" Tyburski vs Tomasz "Zadyma" Gromadzki (MMA)

Alan Kwieciński vs Arkadiusz Tańcula (MMA)

Grzegorz "Greg" Gancewicz vs Kamil "Taazy" Mataczyński (MMA)

Karta wstępna: