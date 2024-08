Zbigniew Stonoga we freak fightach! Clout MMA ogłosiło absolutny hit

Nieco ponad rok temu zadebiutowała nowa federacja freak fightowa w Polsce - Clout MMA. Jej ambasadorami są były reprezentant Polski w piłce nożnej Sławomir Peszko czy influencerka Lexy Chaplin. Jak dotąd odbyło się pięć gal, podczas których zobaczyliśmy wiele gwiazd. Mowa m.in. o Tomaszu Hajcie, Zbigniewie Bartmanie czy Jakubie Rzeźniczaku. Na 5 października zaplanowano kolejną odsłonę eventu i właśnie ogłoszono jej pierwszego uczestnika. Kibice mogą przeżyć niemały szok.

Zbigniew Stonoga wkracza do freak fightów

Do klatki wejdzie... Zbigniew Stonoga. To polski przedsiębiorca, a także działacz polityczny. Aktywnie działa również w mediach społecznościowych. Ostatnio zrobiło się o nim głośno w związku z wideo, które opublikował w sieci. Rzekomo uwieczniono na nim kolegium redakcji Kanału Zero. Z nagrania wynikało, że dziennikarze unikają atakowania ludzi Zjednoczonej Prawicy. Później wyszło jednak na jaw, że wideo nakręcił sam Krzysztof Stanowski, a następnie wysłał Stonodze, co było swego rodzaju prowokacją.

Teraz znany przedsiębiorca wkroczy do świata freak fightów. Taką wiadomość w czwartkowy wieczór nadesłało samo Clout MMA. "Skandalista, internetowy celebryta, a przede wszystkim postać, która rozgrzewa wszystkich do czerwoności. Jedni go kochają, inni nienawidzą, ale jedno jest pewne - do świata freak-fightów dołącza debiutant, którego będzie chciała zobaczyć cała Polska" - tak nadchodzące starcie zapowiadają włodarze na X. Jak na razie nie wiadomo, kto będzie jego rywalem.

Pozostaje czekać na przeciwnika Stonogi

Wkroczenie Stonogi do freak fightów to mimo wszystko spore zaskoczenie. Tym bardziej że wydawało się, że jest ich przeciwnikiem. Przed laty zgłosił nawet na policję konferencję Fame MMA. Później jednak zaczął bardziej interesować się MMA i pokazywać, że być może wkrótce pojawi się w klatce. W 2022 roku wyzwał nawet na pojedynek Jacka Murańskiego. - To jest informacja dla Jacka Murańskiego. Taki kozak jesteś, że obrażasz ludzi? Zapraszam cię do ringu tu się zmierzymy - mówił wówczas na jednym z nagrań.

Gala Clout MMA 6 odbędzie się w Arenie Jaskółka w Tarnowie. "Już w październiku oktagon zapłonie" - zapewnia organizacja. Już wkrótce powinny pojawić się kolejne nazwiska uczestników.