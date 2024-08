Co za koniec walki na Prime MMA 9! "Rafonix" nie wiedział, co się dzieje

Co to była za walka! Marcin "Rafonix" Krasucki wrócił do freak fightów i wytrzymał prawie trzy rundy w oktagonie z Maciejem "Kaczorem BRS" Kaczmarem na gali Prime MMA 9. Pierwsze dwie rundy pokazały, że walka może pójść w obie strony. Jednak w trzeciej raper postawił na swoje i całkowicie pozbawił swojego przeciwnika chęci do kontynuowania pojedynku.

3 fot. Prime MMA