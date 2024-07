Niegrzecznie zaczepił swoją byłą. Karma wróciła błyskawicznie

Do zdarzenia doszło w czerwcu pod jednym z barów w Sankt Petersburgu. Według rosyjskich mediów pobity mężczyzna to były partner zawodniczki MMA, ale miał odnosić się do niej w niestosowny sposób.

Zawodniczka MMA pobiła swojego fana

Według nagrań z kamery i zeznań świadków mężczyzn zaczepiał kobietę pod barem w St. Petersburgu. Ochrona została wezwana do interwencji, próbowała odsunąć mężczyznę od niej, ale nie odpuszczał. W końcu postanowiła mu dosadnie dać do zrozumienia, że nie jest zainteresowana rozmową. Dwukrotnie uderzyła go pięścią w twarz i odeszła. Mężczyzna padł po tych ciosach na ziemię.

Rosyjskie media dotarły do personaliów kobiety. Nazywa się Alisa Irinina, to była zawodniczka MMA. Współpracowała z federacją Kempo MMA, w 2017 r. zdobyła Puchar Rosji w sportowym kung-fu, zajęła trzecie miejsce w międzynarodowym turnieju Kempo MMA w 2020 r.

Jak podaje portal gazeta.ru, Irinina zeznała służbom, że pobity mężczyzna to jej były chłopak. Niedawno się rozstali. Komentowała, że nie mogła z nim dłużej wytrzymać. Nieoczekiwanie pojawił się on na jej urodzinach, choć nie był zapraszany. Był dla niej natrętny i irytujący. Nagle zaczął łapać ją za ręce, zachowywał się i zwracał do niej w niestosowny sposób, aż postanowiła zareagować.

Nagranie z kamery przemysłowej stało się hitem rosyjskiego internetu. Nie wiadomo, czy i jakie konsekwencje poniesie Irinina, czy pobity mężczyzna postanowi podjąć kolejne kroki i wyjść na drogę sądową przeciwko byłej partnerce.