Filip Chajzer naprawdę to napisał. Po tych słowach już nie wróci do poprzedniego życia

Już 31 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się gala Fame MMA. Gala nosić będzie nazwę Fame 22: Ultimate. Będzie to pierwsze takie wydarzenie w historii freak fightów na tak wielkim obiekcie jak Stadion Narodowy.

W trakcie gali dojdzie do turnieju w klatce rzymskiej, a na gali zawalczą też m.in. Tomasz Adamek, który zawalczy w boksie z Kasjuszem Życińskim czy Krzysztof Włodarczyk, którego czeka pojedynek z Jarosławem "pashaBicepsem" Jarząbkowskim.

Walka Adamek - Życiński będzie pojedynkiem wieczoru. Zanim jednak dojdzie do tego starcia w klatce pojawią się Filip Chajzer oraz Tomasz "Gimper" Działowy. Dla drugiego to powrót do sztuk walki. Działowy walczył już na galach Fame 14, kiedy przegrał z Mateuszem Trąbką oraz Fame 17, kiedy pokonał Cezarego Jóźwika.

Dla Chajzera to debiut w sztukach walki. Celebryta zawalczy dla federacji Fame, mimo że jeszcze niedawno zarzekał się, że do klatki na pewno nie wejdzie. - To jest jakiś świat w świecie. Ja nie walczę w ogóle. Daj mi spokój. Jeszcze jest jakaś godność gdzieś tam mniej więcej potrzebna. No way! Ja nie mam nic wspólnego z biciem się. (...) Podziękuję, zarobię innymi sposobami - mówił w grudniu 2023 r. w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego.

Teraz jednak w obliczu kłopotów wizerunkowych i finansowych Chajzer zmienił zdanie. - Dzwoni telefon: "Dzień dobry, Fame". Ja mówię: "O, chyba będę się bić". Oni mówią, że tak. Ja pytam za ile, a oni podają kwotę mieszkania. Mówię: "Ok, robimy" - opowiadał niedawno w "Dzień Dobry TVN".

Chajzer: Jestem najdroższą w mieście sprzedajną K***Ą

Celebrycie zarzucono hipokryzję. Internauci twierdzili też, że walka na Fame MMA ma odwrócić uwagę mediów od prawnych kłopotów Chajzera. Ten odniósł się do zarzutów w długim wpisie w mediach społecznościowych.

"Piszą, że jestem sprzedajną K***Ą…. I to jest wielki merytoryczny błąd, bo ja jestem najdroższą w mieście sprzedajną K***Ą. Piszą też, że mówiłem u Wojewódzkiego, że nie przyjmę takiej propozycji, bo trzeba mieć godność. No to patrzcie - zmieniłem zdanie. I co? I nic" - pisownia oryginalna Chajzer.

"Znalazłem się w takim momencie życia, że propozycja od FAME MMA wydała się w czerwcu tak oczywista jak to, że rano wstanie słońce. I dla mnie też wstało. Całe życie dla kogoś. Mój dom zostawiłem mamie mojego dziecka, bo tak trzeba. Kiedy tacie sypały się finanse sprzedałem mieszkanie. Nałóg i walka z nim też tani nie był. Mówię o tym z godnością, bo wyjście z tego g***a jest bezcenne" - dodał.

"Kiedy w kwietniu otwierałem KREUZBERGA, płakałem ze szczęścia widząc, sukces tego miejsca. Miejsca, które powstało w mojej głowie. Od Logo przez smak sosów, wybór bułki i horrendalnie w zakupie drogiego mięsa. Wiedziałem, że jakość się obroni. Pracuję prawie całą dobę, zaraz otwieram kolejne punkty i idę po swój sukces. Na moich warunkach. Mój - taki jak mi się podoba. A jak ktoś ma z tym problem to.. jest jego problem. I w teorii kure****ego sprzedania się faktycznie na początku chodziło o hajs. Dokładnie o kupienie mieszkania, o którym marzę i na które zasługuję" - kontynuował celebryta.