Najman powiedział o jedno słowo za dużo. Adamek nie wytrzymał i się zaczęło

Po zakończeniu profesjonalnej kariery Tomasz Adamek odcina kupony. Zamienił ring na oktagon i jak na razie idzie mu całkiem nieźle. W lutym podczas gali KSW Epic w Gliwicach pokonał Mameda Chalidowa, a następnie na Fame MMA rozprawił się z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. Oba pojedynki stoczył na zasadach bokserskich. 47-latkowi tak bardzo spodobały się freak-fhghty, że zagościł w nich na dłużej.

Adamek nie miał litości dla Najmana. "Widzicie, jak on wygląda?"

Teraz były mistrz świata wagi junior i półciężkiej przygotowuje się do gali Fame MMA 22, podczas której na Stadionie Narodowym zmierzy się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Influencer w trakcie poniedziałkowej konferencji kilkukrotnie atakował Adamka, nazywając go alkoholikiem.

- Tak sobie patrzę na niego, jak te bzdury opowiada. Pomyślałem sobie w duchu "ja ci wypłacę". Jak trafię, to masz za to. Biję mocno, pociągnę doły. Uuuu... Szybko jest, będzie bolało. [...] Nie no, zbiję go. Zbiję go na kwaśne jabłko. Zbiję go, jak ojciec syna - odpowiedział w jednym z wywiadów były pięściarz.

"Don Kasjo" nie był jednak jedyną osobą, która obrażała Tomasza Adamka na konferencji Fame MMA. Na wydarzeniu nagle pojawił się Marcin Najman. "Cesarz polskich freak-fightów" kolejny raz zmieszał go z błotem, po czym wdał się w pyskówki z Filipem Chajzerem i Michałem "Boxdelem" Baronem. Nie obyło się bez masy wulgaryzmów i krzyków.

Tuż po zakończeniu konferencji Adamek udzielił szybkiej rozmowy kanałowi FANSPORTU TV. W pewnym momencie zaczął mówić o Najmanie. Nie zważał na słowa. - Widzicie, jak on wygląda? - rozpoczął, wytykając 45-latkowi otyłość. - To jest chory psychicznie człowiek. On takim sposobem chce zarobić, ale za co mu płacić? On powinien walczyć za darmo, a nie, że się przewala po 15 sekundach. Chłopak spod baru by wytrzymał 30. Może zostanie aktorem? Dobrze mu idzie. Może pomylił zawody. Boks jest dla twardych facetów, co mają wielkie jaja - dodał po chwili.

- On ich nie ma… brzuch. Brzuch to ma! - zakończył roześmiany Adamek. Gala Fame MMA 22 odbędzie się w sobotę 31 sierpnia na Stadionie Narodowym. Oprócz byłego mistrza świata w oktagonie zobaczymy także m.in. Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka oraz Kamila Łaszczyka.