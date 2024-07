Wygadał się?! Chajzer ujawnił zarobki we freak-fightach. Sześciocyfrowa kwota

Filip Chajzer zaskoczył na poniedziałkowej konferencji promującej galę Fame MMA 22. - Byłem ćpunem. Waliłem kokę, hardkorowo. W najtrudniejszym momencie co sześć minut. Taki był interwał. Każda sekunda staje się wiecznością. Słuchajcie, to jest totalne gówno. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem. To jest walka o siebie, o nowe życie - przekazał w długim apelu. W debiucie jego rywalem będzie Tomasz "Gimper" Działowy.

Tyle Chajzer może zgarnąć za walkę na Fame 22. Kilka miesięcy temu wyrzekał się freak-fightów

"Ile Filip Chajzer zarobi za walkę na Fame MMA?" - to pytanie z pewnością zadawał sobie niejeden fan freak-fightów. Na ten moment nie została podana konkretna kwota, jaką zgarnie 39-latek, jednak media nieustannie próbują dotrzeć do takich informacji. Nieoficjalnie mówi się, że na konto znanego dziennikarza po walce ma wpłynąć około 600-700 tys. zł - przekazuje portal o2.pl. Z kolei inne źródła mówią o podobnej sumie do tej, jaką zainkasował Sebastian Fabijański. Aktor za trzy pojedynki otrzymał 1,5 miliona złotych, czyli po 500 tys. za każdy z nich.

Okazuje się, że Chajzer kilka miesięcy temu mógł nieświadomie wygadać się ws. swojego wynagrodzenia. W grudniu zeszłego roku zawitał w podcascie Wojewódzki&Kędzierski. W pewnym momencie został zapytany o udział we freak-fightach. - A dostałeś taką propozycję? - zagaił Kuba Wojewódzki. - Tak. Jezus, jakie pieniądze, Boże! - odpowiedział prezenter, po czym dodał po chwili: - Dużo, bańka (milion złotych) za jedną walkę - wyjawił.

Co ciekawe, chwilę później zarzekał się, że nie nigdy nie przystanie na taką propozycję. - To jest jakiś świat w świecie. Ale nie walczę. Daj mi spokój. Jest jeszcze jakaś godność. Zadzwonili do menedżerki, ale nie. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Podziękuję, zarobię innymi sposobami - dodał.

Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Zdesperowany Chajzer przystał na propozycję Fame MMA i 31 sierpnia zobaczymy go w klatce. Biorąc pod uwagę jego wypowiedź z grudnia, można wnioskować, że za wejście do oktagonu na jego konto może trafić około milion złotych. "Czy dla pieniędzy ? Na początku myślałem, że tak. Kupiłem mieszkanie w Hiszpanii i kredyt spłaci się dość szybko. Ale to było na początku, później dotarło do mnie, że ta walka jest dla mnie mega ważna. Nie walka z kimś, a o moje nowe życie. Treningi ustawiają mi mindset, jakiego nigdy nie miałem" - napisał na Instagramie niedługo po poniedziałkowej konferencji Fame MMA.