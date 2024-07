Marcin Najman wraca do FAME MMA! Oto jego rywal. To nie żart

Wylecieć z organizacji freak fightowej w atmosferze skandalu? O coś takiego bez wątpienia trzeba się mocno postarać, ale dla Marcina Najmana w tym kontekście nie ma rzeczy niemożliwych. "El Testosteron' został wyrzucony z FAME MMA w 2020 roku, po tym jak w walce bokserskiej z Don Kasjo postanowił... obalić przeciwnika jak w MMA, a potem jeszcze go kopnąć. Najmana wówczas zdyskwalifikowano, a on sam od tamtej pory dla FAME nie zawalczył.

REKLAMA

Zobacz wideo Angielska piłka ma teraz twarz Harry\'ego Kane\'a?

Najman zakopał topór wojenny z FAME MMA. Ale nie ze współwłaścicielem

Aż do teraz, bo po latach "walk" m.in. dla Clout MMA czy jego własnej federacji MMA-VIP (gdzie mierzył się choćby z byłym gangsterem Mirosławem Dąbrowskim ps. "Misiek z Nadarzyna), Najman powróci do FAME MMA na gali z numerem 22 na PGE Narodowym. Samozwańczy "cesarz" freak fightów prawdopdobnie poznał już nawet swojego przeciwnika. Będzie nim współwłaściciel organizacji Michał "Boxdel" Baron.

Walka nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale to wydaje się tylko kwestią czasu. Najman pojawił się bowiem na poniedziałkowej konferencji prasowej poświęconej gali FAME MMA 22. Miał na sobie strój rzymianina i nazywał sam siebie "cesarz Marcinus Najmanus". Potem zaczął wygrażać innym uczestnikom gali, między innymi Filipowi Chajzerowi oraz Tomaszowi Adamkowi. Następnie zaczepił właśnie Boxdela, z którym od pewnego czasu jest w konflikcie. Panowie nieco się powyzywali, a potem prowadzący konferencję zapytał publiczności, czy chciałaby zobaczyć walkę Barona z Najmanem na Narodowym.

FAME MMA. Show na konferencji i prawdopodobna walka

Reakcja publiki była entuzjastyczna, a zawodnicy zrobili sobie wstępne "face to face", podczas którego rzucili jeszcze kilkoma wyzwiskami. Najman stwierdził, że rok czasu czekał, aż Boxdel przyjedzie do niego, a skoro się nie doczekał, to on przybył po niego. Możemy się więc spodziewać, że wkrótce starcie zostanie oficjalnie potwierdzone. W jakiej formule? Tego jeszcze nie wiadomo. Gala FAME MMA 22 odbędzie się 31 sierpnia na PGE Narodowym. W walce wieczoru zmierzą się Kasjusz "Don Kasjo" Życiński i Tomasz Adamek. Którzy na wspomnianej konferencji też niemałe zamieszanie zrobili, a Kasjo wyzwał do walki... Mateusza Borka.