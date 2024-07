Sensacyjna propozycja dla Mateusza Borka. To byłby hit internetu. Szczęka opada

Gala Fame MMA 22 na PGE Narodowym zbliża się wielkimi krokami (odbędzie się 31 sierpnia 2024). Jednym z jej najważniejszych starć będzie czterorundowy pojedynek bokserski między Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim a legendarnym Tomaszem Adamkiem. Konflikt między nimi trwa już od dłuższego czasu. Życiński zarzucił byłemu mistrzowi świata w boksie, że ten jest uzależniony od alkoholu. Nie szczędził mu także wulgarnych obelg w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej, poświęconej nadchodzącej gali.

Don Kasjo wściekł się po pytaniu od widza. Wyzwał Borka do walki

Don Kasjo w swoich wypowiedziach nie omieszkał zaczepić również promotora Tomasza Adamka, czyli Mateusza Borka. Jeden z widzów konferencji zadał pytanie, dlaczego starcie zakontraktowano tylko na cztery rundy. Życiński od razu zarzucił swojemu rywalowi brak kondycji na więcej. Adamek odparł, by ten nie kłamał, bo Borek chciał pięciu lub sześciu rund, a to Kasjo zgodził się zaledwie na cztery.

Ta wypowiedź zadziałała na 32-latka jak płachta na byka. Zaczął w bardzo głośny i dosadny zachęcać Matusza Borka, by sam stanął z nim do walki, nawet w przerwach między rundami jego starcia z Adamkiem. - Borek to może po tobie wejść na "no limit". Nawet lepiej, on może wchodzić w przerwach w naszej walce. Ja nie potrzebuję odpoczynku. Już przy pierwszej okazji bym go pie*****ął. Skoro Mateusz chciał więcej, to może ode mnie dostać tyle, ile chce. Od razu mówię włodarzom, że nie muszą za to płacić. Niech wejdzie dodatkowo - wykrzyczał Don Kasjo.

Tomasz Adamek nie dał się sprowokować. Zapowiedział łomot dla rywala

Życiński potem dodał także, że jeżeli Adamek schudnie i zrobi odpowiednią formę, to mogą walczyć nawet 12 rund. Były mistrz nie dał się młodszemu rywalowi wyprowadzić z równowagi. Zapowiedział jedynie, że ten przekona się, jak mocno bije Adamek. Dla 47-latka będzie do drugie starcie we freak fightach. Pierwsze, podczas Fame MMA 21, wygrał jednogłośną decyzją sędziów w starciu bokserskim z Tomaszem "Bandurą" Bandurskim. Co do Mateusza Borka, dziennikarz i promotor nie odniósł się jeszcze do wyzwania Don Kasjo. Wydaje się mało prawdopodobne, by panowie stanęli do walki. Jednak w świecie freak fightów niczego nie da się na 100 proc. wykluczyć.