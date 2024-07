Trump zmienił plany. Decyzja zapadła kilka godzin po zamachu

W sobotę 13 lipca Donald Trump został postrzelony w uchu po nieudanych zamachu na jego życie podczas wiecu w Pensylwanii. Poza byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych ranne zostały dwie osoby, a jeden z mężczyzn obecnych na wiecu zginął w wyniku odniesionych obrażeń.

Komentatorzy i analitycy polityczni już prześcigają się w predykcjach nt. tego, jak to zdarzenie wpłynie na wynik zbliżających się wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, w których rywalem Trumpa będzie urzędujący prezydent Joe Biden.

Donald Trump nie pojawił się na gali UFC w Denver. Pamiętali jednak o nim inni

Wiadomo jednak, że w pewnym stopniu nieudany zamach i odniesione obrażenie wpłynęło na sobotnie plany Donalda Trumpa. Jeszcze przed wiecem w Pensylwanii pojawiły się informacje, że Trump może pojawić się na gali UFC w Denver. W mediach społecznościowych opublikowano nawet nagrania sugerujące, że po wyjściu ze szpitala 78-latek udał się na galę.

Nic jednak z tego nie było prawdą. Co jasne - plany kandydata Republikanów na prezydenta zmieniły się po nieudanym zamachu i nie pojawił się on na grali UFC.

Na sytuację z wiecu w Pensylwanii zareagował szef UFC Dana White w mediach społecznościowych. "Jestem teraz w samolocie, a mój telefon został zbombardowany wiadomościami tekstowymi od ludzi, którzy mnie informują, że Trump został postrzelony. Jestem w kompletnym szoku. Nadal nie wiem, czy nic mu nie jest i jak bardzo źle to wygląda. Modlę się, by prezydent Trump był w pełni zdrowy. To zdjęcie doskonale odzwierciedla to, jakim człowiekiem był Trump. To najtwardszy, najbardziej odporny amerykański twardziel na tej planecie" - napisał White.