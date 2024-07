Próba zamachu na Donalda Trumpa. White: Jestem w kompletnym szoku

W sobotę Donald Trump brał udział w wiecu w stanie Pensylwania jeszcze przed wyborami prezydenckimi. "To miał być wiec, jakich wiele. Donald Trump dopiero zaczynał swoje wystąpienie. Nagle rozległy się głośne wystrzały, Trump runął na ziemię. Natychmiast osłonili go agenci Secret Service. Gdy pomagali mu wstać, miał zakrwawioną twarz" - czytamy na portalu gazeta.pl. Z doniesień mediów wynika, że w stronę Trumpa strzelał 20-letni Thomas Matthew Crooks z Pensylwanii, mieszkający około 40 mil na południe od miejsca zdarzenia.

"Pragnę złożyć kondolencje dla rodziny tej osoby, która zginęła na wiecu, a także rodzinie drugiej osoby, która została poważnie ranna. To niebywałe, że w naszym kraju mogło dojść do czegoś takiego. Zostałem postrzelony, kula drasnęła mi górną część prawego ucha. Od razu wiedziałem, że coś jest nie tak, bo usłyszałem świszczący dźwięk, strzały, a chwilę potem poczułem, jak kula przeszywa mi skórę" - przekazał Trump w oświadczeniu opublikowanym niespełna dwie godziny po próbie zamachu.

"W naszej demokracji absolutnie nie ma miejsca na przemoc polityczną. Choć nie wiemy jeszcze dokładnie, co się stało, to wszyscy powinniśmy odczuć ulgę, że Trump nie został poważnie ranny. Wykorzystajmy ten moment, by zobowiązać się do grzeczności i szacunku w naszej polityce" - tak na portalu X napisał Barack Obama, były prezydent Stanów Zjednoczonych z lat 2009-2017.

Szef UFC reaguje na próbę zamachu na Trumpa. "Największy amerykański twardziel"

Na wydarzenia z wiecu ze stanu Pensylwania zareagował Dana White, właściciel federacji UFC. "Jestem teraz w samolocie, a mój telefon został zbombardowany wiadomościami tekstowymi od ludzi, którzy mnie informują, że Trump został postrzelony. Jestem w kompletnym szoku. Nadal nie wiem, czy nic mu nie jest i jak bardzo źle to wygląda. Modlę się, by prezydent Trump był w pełni zdrowy. To zdjęcie doskonale odzwierciedla to, jakim człowiekiem był Trump. To najtwardszy, najbardziej odporny amerykański twardziel na tej planecie" - pisze White.

"Mam nadzieję, że ten słaby tchórz, który strzelił, dostanie to, na co zasłużył. Nie mogę się doczekać, aż stanę z nim na scenie w czwartek i przedstawię go na Narodowej Konwencji Republikanów. Opowiem światu o charakterze przyjaciela i człowieka, którego znam" - dodaje właściciel UFC, który regularnie wspiera Trumpa przy okazji wyborów prezydenckich.