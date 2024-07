"Nie wiem, co siedziało w twojej głowie. Złamałeś mi serce"

Nugzari Curcumia był jednym z najbardziej utytułowanych zapaśników w kategorii do 55 kg. Zawodnik, który rywalizował w stylu klasycznym, w 2019 r. został mistrzem świata, pokonując w finale turnieju w Astanie Japończyka - Shotę Ogawę.

Był to największy, ale nie jedyny sukces Curcumii. W 2018 r. i 2021 r. na mistrzostwach świata w Budapeszcie oraz Oslo Gruzin zdobywał brązowe medale. Na turniejach tej samej rangi w Belgradzie w 2022 r. i 2023 r. sięgał po srebro.

Curcumia był też czterokrotnym medalistą mistrzostw Europy. Na turniejach w 2018 r., 2020 r. i 2023 r. w Kaspijsku, Rzymie i Zagrzebiu zdobywał brązowe medale. Przed dwoma laty na mistrzostwach Europy w Budapeszcie był drugi.

W rywalizacji z seniorami Curcumia potwierdził wielki talent, który pokazywał już w młodzieżowej rywalizacji. W 2015 r. Gruzin był wicemistrzem świata juniorów, a rok później sięgnął po brąz. W 2018 r. był też mistrzem świata i Europy w rywalizacji U-23.

Nie żyje Nugzari Curcumia

W środę dotarły do nas tragiczne informacje. Jak przekazała gruzińska federacja zapaśnicza, Curcumia został znaleziony martwy w swoim domu w rodzinnej miejscowości Chobi. Przyczyny śmierci na razie nie są znane. Te wyjaśnić ma sekcja zwłok.

Jak poinformował gruziński portal primetime.ge Curcumia najpewniej popełnił samobójstwo. Po śmierci zapaśnika w mediach społecznościowych głos zabrała gruzińska dziennikarka sportowa - Magda Kldiaszwili - która opisywała sukcesy Curcumii.

"Przed rokiem po ciężkiej chorobie zmarła jego matka. Niedługo później jego ojciec miał udar i też zmarł. Nugo został sam. Wiem, że miał wokół siebie osoby, które chciały mu pomagać. Nie dziwię się jednym tym, którzy w końcu odeszli. Nugo, nie wiem, co siedziało w twojej głowie, ale będę bardzo tęskniła. Złamałeś mi serce" - napisała.

"To straszne. To wielkie nieszczęście. To też niesprawiedliwe, że tak nieszczęśliwy koniec spotkał tak utalentowanego i dobrego człowieka jak ty. To strasznie przykre. Mam nadzieję, że Bóg przyjmie cię do swojego królestwa" - dodała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.