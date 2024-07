Szambo wybiło. Rosjanie zajęli konta swojej największej gwiazdy

Chabib Nurmagomiedow to jeden z najlepszych zawodników w historii UFC. W wadze lekkiej nie miał sobie równych, wygrał wszystkie 13 walk i przez niemal trzy lata posiadał pas mistrzowski - zwakował go w marcu 2021 roku, już po zakończeniu kariery. Ale na sportowej emeryturze nie jest wolny od trosk.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek: Dostałem dobrą ofertę i wróciłem do pracy

Chabib Nurmagomiedow w poważnych tarapatach. Kolosalne zadłużenie

Kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia o problemach finansowych byłej gwiazdy UFC. Miał on otrzymać od Federalnej Służby Podatkowej (FNS) wezwanie do zapłaty ok. 300 mln rubli (przy obecnym kursie ok. 13,76 mln zł), gdyż w należących do niego firmach wykryto nieprawidłowości finansowe. Z tego powodu miał nawet rozpocząć starania o obywatelstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o czym informowały rosyjskie media.

Sprawy przybrały niepokojący dla Nurmagomiedowa bieg. FNS ogłosiła zamrożenie kont 35-latka, a to ze względu na niespłacanie zadłużenia. Według kanału Mash na Telegramie oraz stacji REN TV długi zawodnika sięgają 297 mln rubli. Później FNS przekazało agencji TASS, że zadłużenie wynika z niepłacenia przez byłego sportowca podatków oraz kar i grzywien. Brak płatności potwierdziła kontrola podatkowa przeprowadzona jeszcze w 2023 roku. Dodano, że sportowiec miał wystarczająco dużo czasu na spłacenie tych zobowiązań.

Jednak otoczenie Rosjanina zaprzecza tym doniesieniom. - Nie wiem, kto mówi o zajęciu kont Chabiba, ale myślę, że te informacje są nieprawdziwe. Teraz piszą, co im się podoba - stwierdził Nurmagomed Nurmagomiedow, wujek 35-latka, w rozmowie z portalem sport24.ru. Były mistrz UFC na razie nie skomentował tych informacji.

Problemy Chabiba Nurmagomiedowa. Służby weszły do jego akademii

Problemy z organami podatkowymi nie są jednymi, jakie Chabib Nurmagomiedow ma z rosyjską władzą. Nie tak dawno siły bezpieczeństwa weszły do należącej do niego szkoły sztuk walki. Według informacji gazety "Kommiersant" było to spowodowane tym, że trenował tam Gadzhimurad Kagirow, jeden z uczestników ataku terrorystycznego w Derbencie z 23 czerwca. Jednak jak wyjaśniła sama szkoła, Kagirow przygotowywał się tam do walk.

Zresztą były mistrz UFC znacznie ograniczył swoje zaangażowanie w sport, w tym w prowadzenie treningów. - Jest człowiekiem rodzinnym i po prostu chce spędzać więcej czasu z rodziną - tłumaczył jego dawny trener i wieloletni przyjaciel Javier Mendez.