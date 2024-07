Don Kasjo wypalił do Borka i Adamka. Bardzo mocne oskarżenia

Pierwotnie sierpniowe wydarzenie miało odbyć się w Łodzi, jednak kilka tygodni temu organizatorzy poinformowali o przeniesieniu go na Stadion Narodowy. Wiadomo już, że zmierzą się ze sobą na pewno Krzysztof "Diablo" Włodarczyk i Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski oraz Dawid "Crazy" Załęcki i Maciej "Kieras" Bandurski.

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński ma spore zarzuty do Tomasza Adamka. Chodzi o... uzależnienie

Niedawno udział w gali potwierdził Tomasz Adamek. Choć oficjalnie nie potwierdzono jeszcze jego walki, to wiele wskazuje na to, że miał zmierzyć się on z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Czy do starcia jednak dojdzie? Ten drugi opublikował kilka dni temu wpis na InstaStory, w którym śle poważne zarzuty w kierunku Adamka.

"Zaburzenia funkcji poznawczych. Uzależnienie od alkoholu upośledza funkcjonowanie mózgu utrudniając jasne myślenie i podejmowanie decyzji. Chociaż wykształceni i odnoszący sukcesy alkoholicy są w stanie utrzymać się na powierzchni przez długi czas, w końcu uzależnienie rujnuje ich życie. No i w sumie okej. Bo dawno było widać, że tam którejś klepki w głowie brakuje" - napisał Życiński.

Nie zabrakło także słów w kierunku... Mateusza Borka. "Ale "menadżer" wydawał się w miarę rozgarnięty, ale chyba komentowanie EURO 2024 też go tak poniosło, że są w takim cugu alkoholowym, że ciężko się z nimi dogadać. Niby mistrz, a tak naprawdę p***dolony leń i grubas. Trudno, skoro boją się króla, to król kogoś innego zdeklasuje" - czytamy.

Życiński nie jest pierwszą osobą, która ostatnio zaatakowała Tomasza Adamka. Na podobny ruch zdecydował się Marcin Najman. ""Przypatrz się Adamek. Tak zachowuje się wielki sportowiec, tudzież wielka sportsmenka! A ty zostałeś Freak Fighterem, a ja jestem twoim Cesarzem. Baczność!" - napisał w mediach społecznościowych.

Gala FAME MMA 22 odbędzie się w sobotę 31 sierpnia na Stadionie Narodowym.