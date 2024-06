Adamek się wygadał! Fame MMA nawet jeszcze nic nie ogłosiło

Już 31 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się gala FAME MMA 22. Będzie to pierwsza gala, jaką na tym obiekcie przygotuje organizacja zajmująca się freak fightami. Wiadomo jednak, że na karcie walk nie zabraknie nazwisk ze świata sportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Kulesza ujawnia! Ależ reakcja na kontuzje kluczowych piłkarzy

Spekuluje się, że na sierpniowej gali na Stadionie Narodowym dojdzie do walki byłego pięściarza - Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka - z Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem. I nie będzie to jedyna walka, w której pojawi się były zawodowiec.

Zaraz po ogłoszeniu gali Mateusz Borek przekazał, że po raz drugi dla organizacji FAME MMA zawalczy Tomasz Adamek. Były mistrz świata 18 maja zdominował Patryka Bandurskiego, posyłając go trzykrotnie na deski i pewnie wygrywając debiutancką walkę we freak fightach.

- To będzie gala z wieloma aspektami sportowymi. Stadion się kojarzy z dużym sportem, więc oprócz zestawień influencerów zobaczymy w Warszawie Tomasza Adamka i może Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka - ujawnił Borek na "Kanale Sportowym".

Sama organizacja na razie oficjalnie poinformowała tylko o jednym zawodniku. FAME MMA przekazało, że po przerwie do oktagonu wróci Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski. To zawodnik e-sportu, jeden z najlepszych graczy Counter-Strike w Polsce.

Adamek zaprosił na swoją walkę na Narodowym

W kontekście walki Adamka przed szereg najpierw wyszedł Borek, a teraz zrobił to sam zainteresowany. Mimo że FAME MMA jeszcze nie potwierdziło udziału Adamka na gali na Stadionie Narodowym, to ten zrobił to na swoim Instagramie.

W środę "Góral" opublikował dwa filmy, na których zaprosił kibiców na swoją walkę. "Wystartowała sprzedaż biletów na galę FAME MMA 22 w Warszawie. Nie może was zabraknąć. Będą grzmoty, będzie się działo. Serdecznie zaprasza Tomasz Adamek" - powiedział na jednym.

"Już ruszyła sprzedaż biletów na moją walkę na Stadionie Narodowym. 31.08. Nie możecie tego przegapić, będzie się działo. Serdecznie zaprasza Tomasz Adamek" - dodał na kolejnym.

Na razie nie wiadomo, kto będzie rywalem Adamka na Stadionie Narodowym. Spekuluje się, że tym razem były mistrz zmierzy się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Prawdopodobnie, tak samo jak w przypadku walki z Bandurskim, będzie to pojedynek pięściarski.