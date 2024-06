Internauci w szoku po oświadczeniu Clout MMA! Co tu się wydarzyło?

Clout MMA to jedna z najpopularniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych polskich federacji freakfighowych. Jak dotąd odbyły się cztery gale, a już w sobotę 8 czerwca na kibiców czeka kolejna odsłona. Zadebiutuje na niej m.in. Jakub Rzeźniczak, a jego rywalem będzie Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak. Ponownie w klatce zobaczymy też Mariannę Schreiber. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie z zaplanowanych walk dojdą do skutku. Ostatnio w sieci pojawiły się plotki, że z udziału w gali rzekomo zrezygnował Amadeusz "Ferrari" Roślik. Miał on zawalczyć z Denisem "Bad Boyem" Załęckim. Zawodnik nie odniósł się do tych doniesień, ale zrobiła to federacja.

Clout MMA reaguje na plotki ws. Amadeusza "Ferrariego" Roślika. Zaskakujące słowa

W środowe popołudnie Clout MMA wydało specjalne oświadczenie w sprawie "Ferrariego". Organizacja jasno dała do zrozumienia, że jak na razie Roślik nie poinformował ich o rezygnacji. Jeśli jednak to zrobi, to czekają go surowe konsekwencje. Komunikat brzmi jak poważne ostrzeżenie skierowane do "Ferrariego".

"Jeżeli Amadeusz Roślik faktycznie nie zawalczy na Clout MMA 5, czekają go konsekwencje prawne w postaci zapłaty kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia za walkę. Kategorycznie nie zgadzamy się na takie zachowanie!" - czytamy.

To nie jedyne konsekwencje, jakie mogą spotkać Roślika. Jak poinformowała federacja, zawodnik musi też pojawić się na roaście, który odbędzie się już w środę. To swego rodzaju forma promocji gali. Jeśli tego nie zrobi, to będą go czekać kolejne konsekwencje.

"Amadeusz 'Ferrari' Roślik ma obowiązek pojawić się na dzisiejszym programie. (...) Jedyne możliwe powody do wycofania się z walki to choroba zawodnika lub kontuzja i do tej pory nie mamy potwierdzenia żadnego z nich. Amadeusz! Jeżeli nie pojawisz się na programie, to zawiedziesz nie tylko nas, ale przede wszystkim setki tysięcy kibiców, którzy czekają na twój pojedynek. Zapraszamy na 'Roast' o 20:00. Niestawienie się na programie również spowoduje konsekwencje prawne!" - zagroziła federacja.

Internauci zdziwieni postawą włodarzy Clout. Mocne słowa

Oświadczenie wzbudziło dość spore poruszenie w mediach. Internauci nie pozostawili suchej nitki na Clout. Ich zdaniem federacja nie powinna załatwiać w taki sposób sprawy. Powinna porozmawiać z zawodnikiem, a nie wysyłać publiczne ostrzeżenia.

"Dawno nie widziałam tak dziecinnie i nieprofesjonalnie sformułowanego 'komunikatu'. Jakiś szóstoklasista to pisał, czy jak?", "Dziwna jest ta federacja", "Nawet zawodnicy nie biorą tej federacji na poważnie", "Może i karta walka na papierze jest lepsza od ostatniego FAME’u. Ale jeśli chodzi o PR i komunikacje, to nie ma podjazdu. Tylko PZPN z komunikatem o braku kontaktu z selekcjonerem mógł was przebić" - żartowali internauci.

Gala Clout MMA 5 odbędzie się w katowickim Spodku. Początek o godzinie 20:00.