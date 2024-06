Rzucił wyzwanie Pudzianowskiemu. "Zgredzik czeka na ciebie"

W piątek 31 maja odbyła się 17. gala Gromdy, czyli najpopularniejszej polskiej federacji walk na gołe pięści. W walce wieczoru Mateusz "Don Diego" Kubiszyn (GROMDA 9-0) pokonał Bartłomieja "Balboę" Domalika (GROMDA 7-2) przez techniczny nokaut, dzięki czemu obronił mistrzowski pas. Z organizacją związany jest również Łukasz Parobiec, który wcześniej występował także w federacjach, takich jak BAMMA, ACB, KSW, Brave CF czy Wotore. W piątkowy wieczór 44-latka nie oglądaliśmy w ringu.

Parobiec domaga się walki z Mariuszem Pudzianowskim. "

Tuż przed ostatnią galą Gromdy Parobiec zwrócił się do... Mariusza Pudzianowskiego. Wszystko przez to, że niedawno zawodnik KSW wyraził chęć stoczenia rewanżowej walki z Marcinem Różalskim, którą przegrał ponad osiem lat temu. "Jestem na tak w MMA. Mamy obaj po czterdziestce. Tyle że ja osiłek z siłowni, jak to mówią w środowisku. To, że nie lubimy się z Marcinem, żadna tajemnica. Ale mamy ten sam pogląd na świat i sytuację związaną z Polską. Z takimi ludźmi zawsze stanąłbym w szeregu. Racjonalnie podejście do życia i otaczającego nas świata - pisał pięciokrotny mistrz świata strongmanów.

Plany Pudzianowskiego spotkały się z ostrą reakcją 44-latka. "Jak Ty możesz mówić, że przyjmujesz propozycje rewanżu i to na Twoich warunkach z Marcinem Różalskim. Chłopie, przecież to Ty przegrałeś i Ty powinieneś prosić o rewanż, a warunki może stawiać Różal, a nie Ty, nie kompromituj się" - napisał wprost Parobiec.

To jednak nie koniec. Łukasz Parobiec sam wyraził chęć walki z legendarnym strongmanem. "Chcesz walki w MMA? Nie ma problemu, jestem tutaj i czekam, szykuj się, bo ja będę gotowy w 100%. Chcesz walki z osobą po 40-stce, proszę bardzo. Zgredzik czeka na ciebie" - dodał.

Ostatni raz Mariusza Pudzianowskiego w klatce KSW widzieliśmy w czerwcu zeszłego roku. Wtedy to na Stadionie Narodowym potężnie znokautował go Artur Szpilka. Ostatnio Martin Lewandowski deklarował, że "Pudzian" w tym toku powinien stoczyć kolejną walkę. 47-latek nie skorzystał z propozycji freak-fightowych federacji, które chciały podpisać z nim kontrakt. Za to Łukasz Parobiec świetnie radzi sobie we wspomnianej Gromidze, gdzie wygrał dziewięć z 13 stoczonych pojedynków.