Odrażające, niebezpieczne, dno moralne. Gromda przebiła granicę żenady

Gromda to organizacja promująca walki bokserskie na gołe pięści. Jest też jedną z najbardziej kontrowersyjnych pod względem promocji eventów. Dwa lata temu w sieci ukazał się trailer ósmej edycji gali, po którym zarzucono Gromdzie wulgarność, używanie mafijnej stylistyki, a także seksizm. Wydawać by się mogło, że organizacja nie powtórzy podobnego błędu. A jednak się myliliśmy.

Skandaliczny trailer Gromdy. Internauci w szoku

Już w piątek 31 maja odbędzie się Gromda 17. W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawił się trailer, promujący to wydarzenie. Zdaniem wielu jest on nie tylko skandaliczny, ale i nieakceptowalny. Nie chodzi tylko o zachowania głównych postaci, ale i słowa, które wypowiadają.

- Piep*****ście się kiedyś po zażyciu kokainy, chłopaki? - wypaliła kobieta na nagraniu. A na tym niestety nie zakończyła. Chwilę później dość wymownie rozchyliła nogi, po czym kamera zrobiła zbliżenie na twarze dwóch mężczyzn. - Jest fajnie, ale to nic w porównaniu do walk na gołe pięści. Gromda, ostra jazda do samego końca - dodała kobieta, łapiąc się za piersi. Traliler w zamyśle miał zapewne nawiązywać do sceny z filmu Nagi Instynkt, co niby miało się łączyć z walką na gołe pięści... Ale chyba nie musimy komentować efektu końcowego.

Trailer wywołał spore poruszenie w sieci. "Co wy odpier******e ludzie?", "Ale krindż", "Przykro patrzeć" - to tylko jedne z delikatniejszych komentarzy. Internauci byli oburzeni poziomem promocji eventu, ale organizacja zdaje się tym nie przejmować. "Co za g***o. Grube przegięcie" - pisał jeden z użytkowników Facebooka, na co admin Gromdy odpowiedział: "Grubo to będzie w piątek".

Zniesmaczenie internautów było spore i nie ma się co temu dziwić. Nie ulega wątpliwości, że ten filmik może mieć toksyczny wpływ szczególnie na młodą widownię, która jest podatna na różne sugestie. Trailer jawnie gloryfikuje narkotyki i przemoc, na co nie ma miejsca zarówno w sporcie, jak i w innych obszarach życia. Na dodatek postać, która występuje na nagraniu, wyraża się w sposób seksistowski i wulgarny. Ten trailer może wręcz obrażać inteligencję widzów chce się przyciągnąć najniższymi i najbardziej prymitywnymi impulsami.

Widać jednak, że Gromda wybrała dość specyficzny sposób promocji i właśnie tak zamierza zwiększyć widownię i zachęcić do śledzenia zmagań. To może okazać się jednak bardzo krzywdzące dla innych.