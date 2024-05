Proszę państwa, nokaut roku w walce Polaka! Aż wypadł z ringu [WIDEO]

Łukasz Różański błyskawicznie przegrał z Lawrencem Okolie'em w walce wieczoru gali KnockOut Boxing Night 35 w Rzeszowie. Tym samym Różański stracił pas mistrzowski WBC w kategorii bridger. Niestety były już mistrz nie był jedynym Polakiem, który ekspresowo padł na deski w piątkowy wieczór w Rzeszowie.

Brutalny nokaut na Łukaszu Pławeckim. Aż wypadł z ringu

Przed Różańskim i Okolie'em do ringu weszli m.in. Ihosvany Garcia i Łukasz Pławecki. Faworytem był raczej Kubańczyk, który mógł pochwalić się rekordem 12 wygranych, w tym dziewięciu przez nokaut. Z kolei rekord Polaka wskazywał 7-2-2. Spodziewać się można było ogromnych pięściarskich emocji i faktycznie tak było. Niestety nie trwało to długo.

Garcia już w drugiej rundzie ruszył mocno do przodu i po serii nietrafionych i zablokowanych ciosów przy linach posłał potężny prawy sierpowy w okolice podbródka Pławeckiego. Bezradny po takim uderzeniu Polak po prostu padł na ziemię. Siła ciosu była tak duża, że wypadł aż z ringu pomiędzy pierwszą a drugą liną.

- Ciężki nokaut. Był to cios z piekła rodem. To będzie akcja kandydująca na nokaut roku w Polsce. Nie ma co do tego wątpliwości. Była siła rażenia, eksplozja - mówił jeden z komentatorów TVP Sport tuż po świetnej akcji Kubańczyka.

Pławecki próbował jeszcze podnieść się z ziemi, ale nie był już w stanie utrzymać się na nogach i znów padł na ring. Sędzia bez wątpliwości zakończył pojedynek, a zwycięzcą ogłoszono Garcię. Po pierwszej rundzie wszyscy trzej sędziowie ringowi punktowali 10-9 dla Kubańczyka, a starcie trwać miało osiem rund.

Łukasz Pławecki po raz drugi walczył zawodowo w boksie. Wcześniej Polak był znany głównie z walk w formule K-1, gdzie m.in. siedmiokrotnie sięgał po mistrzostwo świata federacji ISKA, WKN, IPCC, WKA i WFMC.