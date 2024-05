O której walka Łukasza Różańskiego? Czy jest za darmo? [WYNIK, TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Łukasz Różański jest jednym z najlepszych polskich pięściarzy. Może pochwalić się bilansem 15-0 (14 KO) w zawodowej karierze. W kwietniu 2023 roku pokonał Alena Babicia i został mistrzem federacji WBC w wadze bridger. Co więcej, został piątym polskim mistrzem świata w boksie zawodowym po Dariuszu Michalczewskim, Tomaszu Adamku, Krzysztofie Włodarczyku i Krzysztofie Głowackim. Teraz czeka go trudne wyzwanie. Stanie do walki o obronę tytułu.

Łukasz Różański - Lawrence Okolie. Kiedy walka?

Przeciwnikiem Różańskiego będzie Lawrence Okolie (19-1, 14 KO), a więc były mistrz WBO w wadze junior ciężkiej. Brytyjczyk przystąpi do starcia po pierwszej porażce w karierze. Doszło do niej przed rokiem, kiedy to pokonał go Chris Billam-Smith. Mimo wszystko rywal 38-latka utrzymuje, że to właśnie on będzie rozdawał karty w tym pojedynku.

- To nie będzie wojna, tylko jednostronny bokserski pojedynek. Zapewniam, że nigdy nie widzieliście mnie w takiej formie. Jestem bardzo szybki, eksplozywny i udowodnię to - zapowiadał Okolie. Ma on doświadczenie w walce z Polakami i wie, jak ich pokonać. W końcu wygrał w starciach z Krzysztofem Głowackim i Michałem Cieślakiem.

Różański postara się jednak przełamać jego znakomitą passę i pomścić rodaków. W to, że mu się to uda, wierzy nie kto inny, jak wspomniany Cieślak. - Mój typ na walkę? Łukasz Różański. Myślę, że ta walka może skończyć się przed czasem - podkreślał w rozmowie z TVP Sport i miał kilka rad dla Polaka.

- Na pewno Łukasz musi uważać na niego w początkowej fazie walki, później to niebezpieczeństwo nadal będzie, ale mniejsze. Sparowałem z całą polską czołówką i mogę powiedzieć, że w Polsce nie spotkałem zawodnika z porównywalnym uderzeniem do Okoliego. Ta fizyczność to najtrudniejsza przeszkoda w walce z Okoliem - dodawał.

Walka Łukasza Różańskiego z Lawrencem Okoliem odbędzie się już w piątek 24 maja podczas gali KnockOut Boxing Night 35 w Rzeszowie. Początek transmisji o godzinie 19:30. Polak z Brytyjczykiem zmierzą się w walce wieczoru. Transmisję z gali przeprowadzi TVP Sport. Od godziny 22:45 będą mogli ją śledzić również widzowie TVP 1.