Sensacyjne doniesienia ws. Arkadiusza Wrzoska. Niesamowite, komu odmówił!

Arkadiusz Wrzosek był jednym z bohaterów gali XTB KSW 94. Zmierzył się z Arturem Szpilką i po zaledwie 14 sekundach uniósł rękę w geście triumfu. "Szpilka próbował błyskawicznym 'superman punchem' zaskoczyć i trafić rywala, jednak spudłował, został skontrowany i znalazł się w parterze. Tam był tak okładany przez Wrzoska, że sędzia Piotr Jarosz szybko zdecydował się przerwać pojedynek, co oznaczało zwycięstwo kickboksera" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Tym samym 31-latek pozostaje niepokonany w MMA - na koncie ma pięć zwycięstw. Kibice zastanawiają się, co z jego przyszłością. I choć najprawdopodobniej stoczy kolejne pojedynki w KSW, to okazuje się, że zainteresowanie nim wyraziła największa organizacja mieszanych sztuk walki na świecie.

Arkadiusz Wrzosek ujawnia. "Ktoś się do mnie odezwał z tego UFC"

O wszystkim poinformował sam Wrzosek w magazynie "Koloseum" na Polsat Sport. Były kickbokser wyznał, że otrzymał telefon od przedstawicieli UFC po walce z Ivanem Vitasoviciem. Ta odbyła się na początku 2024 roku i zakończyła zwycięstwem Polaka już w I rundzie. Nie był jednak zainteresowany dołączeniem do amerykańskiej organizacji i wskazał konkretny powód.

- Po walce z Ivanem Vitasoviciem ktoś tam się do mnie odezwał z tego UFC i jakieś dwie, trzy rozmowy miałem na ten temat. I jednak myślę, że w KSW o wiele lepsze warunki na rozbudowanie tej przyszłości mnie czekają - podkreślał, cytowany przez lowking.pl. Dlatego też na ten moment Wrzosek nie marzy o karierze w Ameryce.

Podał też inne powody, które blokują go przed zmianą organizacji. - Trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Zejść z wypłaty, którą mam teraz bardzo fajną. Trzeba z niej zejść i wywalczyć to samo tylko w dolarach za Oceanem. A nie jest to na pewno też łatwe. A drugą sprawą jest to, że też miałem z tyłu głowy, że mógłbym zaliczyć falstart. A tam raczej mało było przypadków powrotu do UFC po zwolnieniu, więc… - kontynuował.

Czy dojdzie do rewanżu Wrzosek-Szpilka? Jasna deklaracja

Mimo wszystko Wrzosek nie zamyka się na ewentualną zmianę federacji, ale nie w najbliższej przyszłości. Obecnie skupia się na rywalizacji w KSW. Jak na razie nie wiadomo, kto będzie jego kolejnym rywalem. Nie ma co liczyć na drugą walkę ze Szpilką, o czym donosił były pięściarz. - Na razie nie wygłupiam się z żadnym rewanżem, bo to za wcześnie. Niech każdy idzie swoją drogą. Zobaczymy, może kiedyś będzie możliwość - mówił tuż po walce.

Pojedynek ze Szpilką był bardzo istotny dla Wrzoska. Jak sam przyznał, ewentualna porażka mogłaby zaważyć na jego karierze. - Czułem, że jest dużo do stracenia, jeśli chodzi o moją pozycję sportową w KSW. To był inny kaliber walki - podkreślał były kickbokser.