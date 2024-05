Były mistrz KSW znowu to zrobił. Rzucił wyzwanie Adamkowi. "15 minut łupanki"

Tomasz Adamek wrócił do sportów walki i spróbował sił we freak fightach. W minioną sobotę zadebiutował w Fame MMA. Jego rywalem był Patryk "Bandura" Bandurski. Pięściarz nie zawiódł i był zdecydowanie lepszy. Ostatecznie po jednogłośnej decyzji sędziów pokonał rywala. - Ależ on jest szybki. On nawet nie widzi tych ciosów - zachwycali się komentatorzy.

Oto kolejny rywal Adamka? Mańkowski rzuca wyzwanie

Wiadomo, że jego przygoda we freak fightach na tym się nie skończy i stoczy w tym roku jeszcze jedną walkę. Obecnie nie wiadomo jednak, kto będzie jego rywalem. Teraz okazuje się, że może nim zostać Borys Mańkowski. Były mistrz KSW opublikował na Instagramie grafikę z Adamkiem i Bandurskim i zasugerował walkę z jednym z nich. "Wyżsi o dwie głowy, ciężsi 30 kilo, ale byłoby ciekawie. Widzielibyście taką walkę? Runda 15 minut łupanki? Z kim wolelibyście zobaczyć taką walkę?" - spytał we wpisie fanów.

To nie pierwszy raz, gdy Mańkowski otwarcie wypowiada się o chęci walki z Adamkiem. Nie ukrywał, że chciałby zmierzyć się z nim na zasadach boksu. - Przyjąłbym taką propozycję. Wiem, że istniałoby ryzyko, że po walce z Adamkiem szukałbym swojej głowy na księżycu, jednak chętnie podjąłbym się takiego wyzwania. To byłoby dla mnie wielkie wyróżnienie, bo Adamek to absolutna legenda. I zarobiłbym pewnie dobre siano - powiedział w rozmowie z Kanałem Sportowym na początku maja.

Borys Mańkowski w trakcie kariery stoczył 34 walki, z czego 22 zakończyły się jego zwycięstwem. Jest byłym mistrzem świata KSW w wadze półśredniej. Ostatnie miesiące nie były dla niego łatwe. Nie dość, że przegrał trzy walki z rzędu, to w czerwcu 2023 złamał rękę podczas gali KSW na Stadionie Narodowym, mimo że... w ogóle na niej nie walczył.