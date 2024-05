Schreiber odpaliła się nt. Lewandowskiej. Szambo wybiło. Peszko musiał wkroczyć

- Jak wiecie moi drodzy, bachata to jest moja nowa pasja. Teraz już nie tylko pasja, ale również pewien projekt biznesowy [...] Mogę też już powiedzieć, że będę chciała rozwijać ten projekt nie tylko w Polsce. W Barcelonie ruszam z siłownią, otwieram nowe miejsce treningowe, w którym będzie fitness, miejsce na trening personalny, pilates i w planie też jest szkoła tańca - zdradziła kilka miesięcy temu Anna Lewandowska.

Po przeprowadzce do Hiszpanii to właśnie bachata stała się jednym z jej największych hobby. Często wstawia do sieci filmiki, w których pokazuje postępy. Tańczy u boku przystojnych Latynosów, co jednak nie wszystkim się podoba. W gronie krytyków znajduje się m.in. Marianna Schreiber. "Która kobieta, mająca męża, ocierałaby się publicznie o krocze innego chłopa, prawie go całując? No chyba że poniżej to Robert Lewandowski - to przepraszam" - pisała była żona polityka PiS na X, załączając też krótkie nagranie z trenerką fitness w roli głównej, co wywołało spore poruszenie. Teraz temat powrócił.

Marianna Schreiber znów wspomniała o tańcu Lewandowskiej. Tym razem nadziała się na kontrę. Peszko nie wytrzymał

Kwestię nowej pasji Lewandowskiej poruszono przy okazji wtorkowej konferencji przed Clout MMA 5. Na gali wystąpi m.in. Schreiber, a jej rywalką będzie Wiktoria Jaroniewska. I to właśnie przeciwniczka wypomniała byłej żonie Łukasza Schreibera, że w przeszłości atakowała partnerkę piłkarza FC Barcelony.

Okazuje się, że mimo upływu czasu sportsmenka nie zmieniła zdania na temat Lewandowskiej i nadal uważa, że jej taniec jest niestosowny. - Ma bardzo sławnego męża, bardzo szanowanego na cały świat. I zobacz, Anna Lewandowska za każdym razem ociera się o krocze innego chłopa. Tak już wspomniałam i nie zamierzam za to przepraszać. I uważam, że nie jest to do końca normalne, no sorry - podkreślała.

Teraz jednak Schreiber spotkała się z szybką i stanowczą ripostą. Nie ze strony Lewandowskiej, której rzecz jasna nie było na konferencji, ale Sławomira Peszko. Były piłkarz, a jednocześnie ambasador Clout MMA nie ukrywał nigdy, że jest dobrym przyjacielem rodziny Lewandowskich. Nic więc dziwnego, że nie pozostawił słów Schreiber bez komentarza i szybko uciął temat.

- Anna Lewandowska to jest moja bardzo dobra przyjaciółka i koleżanka, i proszę, nie mówcie o niej, jeśli tu jej nie ma. To jest nieładnie, a Ty Marianna jesteś dobrze wychowana, podobno - rzucił. Atmosfera na konferencji była więc bardzo napięta.

Robert Lewandowski staje w obronie żony

Sam Lewandowski wspominał w jednym z wywiadów, że nie ma problemu z pasją żony i nie widzi w tym nic niestosownego. - Byłeś zazdrosny? Ja bym był - zapytał wprost Łukasz Wiśniowski z Foot Trucka. - Nie. Jak ktoś widzi to pierwszy raz, to może powiedzieć: O co chodzi? Ja byłem przy tym od początku, więc zrozumiałem, o co chodzi - odpowiedział napastnik Barcelony.

Lewandowska zdaje się nie przejmować uszczypliwymi komentarzami Schreiber i wrzuca do sieci kolejne filmiki z lekcji tańca bachaty.