Rzeźniczak wskazał piłkarza, z którym nie chce walczyć. "Jest dużym zwyrolem"

Jakub Rzeźniczak został w styczniu wyrzucony z Kotwicy Kołobrzeg po kontrowersyjnym wywiadzie, którego udzielił na antenie "Dzień Dobry TVN". Niedługo później ogłosił, że podpisał kontrakt z freakfightową organizacją Clout MMA i niebawem zadebiutuje w klatce. Spadła na niego gigantyczna krytyka, natomiast sam zdradził, że nie może się doczekać tego "wyzwania". Mało tego, ujawnił również, ile zarobi we freakowej organizacji. - To są duże pieniądze, nie ukrywam - powiedział.

Rzeźniczak powiedział, z kim nie chce walczyć w Clout MMA. "Jest dużym zwyrolem"

Pierwszym rywalem Rzeźniczaka w klatce będzie Tomasz "Szalony Reporter" Matysik, z którym zmierzy się 8 czerwca na gali Clout MMA 5. Zaznacza, że nie żałuje decyzji o przejściu do MMA. - Podoba mi się to, że mam tę samą rutynę. Rano wstaję, idę na trening, jest adrenalina. Ciało wariuje momentami, bo treningi piłkarskie bywają ciężkie, ale te są dla mnie ogromnymi wyzwaniem i lekko nie jest - powiedział na kanale Fansportu TV.

37-latek ujawnił, że podpisał kontrakt na dwa pojedynki. Mimo że nie doszło nawet jeszcze do jego debiutu, to już pojawiają się spekulacje odnośnie do jego kolejnego rywala. Rzeźniczak przekazał, z kim wolałby się nie mierzyć. - Hajto za wielki na mnie, a z Błażejem Augustynem grałem, znam go osobiście i nie chciałbym się z nim bić, bo jest dużym "zwyrolem" - podsumował.

Jest jednak jeden zawodnik, z którym pojedynku nie wyklucza. - Chyba z Kubą Wawrzyniakiem mógłbym zawalczyć - oznajmił. Jego słowa to spore zaskoczenie, gdyż obaj znają się doskonale, ponieważ grali razem zarówno w Widzewie Łódź, jak i Legii Warszawa.

Od dłuższego czasu Rzeźniczak jest skonfliktowany z Marianną Schreiber, a w sieci pojawia się coraz więcej wzajemnych przytyków. - Ja bym bardzo chciała wygrać z Wiktorią Jaroniewską, ale jeszcze większym sukcesem będzie dla mnie, jeśli Jakub przeprosi teraz przed całą Polską, że matkę swojego dziecka publicznie nazwał prostytutką, a dziecka się wyparł i powiedział, że go nie chce - wypaliła kobieta podczas wtorkowego programu. - Troszkę jej współczuję - odparł zawodnik.

Gala Clout MMA 8 odbędzie się w sobotę 8 czerwca w katowickim Spodku. Poza pojedynkiem Rzeźniczaka zobaczymy również w klatce Zbigniewa Bartmana, który weźmie udział w nietypowanym wyzwaniu. Dodatkowo czeka nas kolejne starcie Marianny Schreiber czy konfrontacja Gracjana Szadzińskiego z byłym zawodnikiem UFC Salimem Touahrim.