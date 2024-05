Adamek wciąż to ma. Rywal pokazał się po walce. "Jakby mnie pier*****ł samochód"

Tomasz Adamek to jeden z najlepszych polskich pięściarzy w historii. Stoczył aż 59 walk - w 53 triumfował. Ostatnio zdecydował się na nowe wyzwanie i wkroczył do świata freak fightów. Zadebiutował na sobotniej gali Fame MMA 21. Jego rywalem był Patryk "Bandura" Bandurski. Walka odbyła się w formule bokserskiej i to właśnie były mistrz świata był jej wielkim faworytem. Perfekcyjnie wywiązał się z tej roli. Choć nie znokautował rywala, to niemal całkowicie go zdominował i kilkukrotnie posłał na deski. - Ależ on jest szybki. On nawet nie widzi tych ciosów - zachwycali się komentatorzy.

Zobacz wideo Adamek wszedł do świata Fame MMA. "To byłby obciach"

Patryk "Bandura" Bandurski zabrał głos po porażce z Adamkiem. Te słowa mówią wiele o rywalu. "Kurde no, to był on"

Mimo 47 lat na karku Adamek wciąż jest sporym wyzwaniem dla kolejnych konkurentów. Na własnej skórze przekonał się o tym właśnie Bandurski. Kilka godzin po walce docenił rywala i zasugerował, że "Góral" wciąż posiada w sobie to "coś".

- Jakby kogoś to interesowało, żyję. Czuje się jakby mnie pier*****ł samochód - wypalił "Bandura" na InstaStory. - Nie udało się wygrać, ale i tak jestem zadowolony. Kurde no, to był Tomasz Adamek. Co by nie mówić... Dałem z siebie wszystko - kontynuował. Tym samym docenił klasę rywala. Kolejni przeciwnicy Adamka także mogą mieć z nim spory problem.

Jak na razie nie wiadomo, kto zawalczy z byłym pięściarzem. Kibice marzą, by doszło do starcia z Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem, który już w sierpniu zadebiutuje we freak fightach. Czy tak się stanie, przekonamy się za kilka tygodni. Jedno jest pewne, Adamek wejdzie jeszcze do klatki. Ma umowę z Fame MMA na jeszcze jedno starcie.

Co z przyszłością Adamka?

- Mamy jeszcze jedną walkę w kontrakcie, także usiądziemy z Rafałem, Krzyśkiem, Wojtkiem oraz "Boxdelem" i pogadamy. Tomek nie jest typem człowieka, który wybiera, który odmawia. Jeśli będą się zgadzać warunki, to myślę, że dojdziemy bardzo szybko do porozumienia - zdradził Mateusz Borek na kanale "MMA-bądź na bieżąco" na YouTubie.

A co dalej z przyszłością Adamka? Czy po drugiej walce pozostanie w federacji, czy też zdecyduje się na sportową emeryturę? Na te pytania nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, nawet były bokser. Wydaje się jednak, że koniec kariery zbliża się wielkimi krokami, czego świadomość ma też sam zainteresowany.

- Przede wszystkim dziękuję wam, że jesteście, bo pewnie wielu się rodziło, gdy ja już miałem poważne walki. Ale tak to się stało, że 47-letni Adamek dalej walczy. Ale jeszcze chwila. Poczekajcie jeszcze chwilę i już idę na emeryturę - żartował po wygranej z "Bandurą".