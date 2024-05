Wszystko jasne. Wiadomo, kiedy rewanż Usyk - Fury. Zadziwiająco szybko

Ołeksandr Usyk pokonał Tysona Fury'ego i został pierwszym od 25 lat niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej. Brytyjczyk wyraźnie nie mógł pogodzić się z porażką. - Wydaje mi się, że on wygrał kilka rund, ale ja wygrałem większość - mówił zaraz po walce. Od razu też uruchomił klauzulę, dzięki której obaj pięściarze staną do rewanżu. Już wiadomo, kiedy to nastąpi.

