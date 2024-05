Bezdyskusyjny zwycięzca walki Adamek - Bandurski! "On nawet nie widzi tych ciosów"

Tomasz Adamek dzień przed walką tylko delikatnie się uśmiechał, gdy Patryk "Bandura" Bandurski z groźną miną patrzył mu głęboko w oczy. Widać było, że nie robiło to na nim wrażenia, ale trudno, żeby robiło, skoro Adamek to były zawodowy pięściarz - mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych - który w przeszłości mierzył się nie tylko z takimi groźnymi spojrzeniami, ale też z mocnymi ciosami, toczył wielorundowe boje z najlepszymi na świecie.

Adamek - "Bandura". To były raptem trzy rundy

- Ja nie lubię za dużo mówić, ale lubię dużo robić. To będzie szybkie dziewięć minut - zapowiadał w piątek 47-letni Adamek, dla którego freak fighty to nowy świat. Trafił do niego - jak wszyscy - po pieniądze. Duże pieniądze, bo nieoficjalnie mówi się, że za walkę z "Bandurą" dostanie około 1,5 mln złotych.

- Jeśli chcesz być legendą, musisz pokonać legendę - powtarzał w ostatnich tygodniach "Bandura", który wyzwanie Adamkowi rzucił pół roku temu. Podczas grudniowej gali Fame MMA - po walce z Piotrem Szeligą, którą wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Wtedy to był boks w małych rękawicach, teraz boks w dużych, 10-uncjowych, bo takie sobie wybrał Adamek.

"On nawet nie widzi tych ciosów"

Tylko że to były raptem trzy rundy, z półtoraminutową przerwą między nimi. Niewiele jak na byłego mistrza świata, który w sobotę nawet bardzo się nie zmęczył.

- Ależ on jest szybki. On nawet nie widzi tych ciosów - zachwycali się komentatorzy, gdy Adamek w pierwszej rundzie wyprowadził serię ciosów na korpus. "Bandura" próbował odpowiadać pojedynczymi uderzeniami, ale nie robiły one Adamkowi żadnej krzywdy.

To była dopiero pierwsza runda. W drugiej było jeszcze lepiej, bo "Bandura" dwukrotnie w niej leżał na deskach. Dotrwał do gongu, ale już było widać, że wiele tutaj nie zdziała. No i nie zdziałał. Także w trzeciej rundzie, gdy wyprowadził kilka ciosów, spróbował zaatakować, ale to było za mało na wielkiego mistrza, który jeszcze raz powalił "Bandurę" na deski. Nie znokautował go, ale wygrał tę walkę bezdyskusyjnie.

Fame MMA 21. Wyniki walk:

Tomasz "Góral" Adamek pok. Patryka "Bandurę" Bandurskiego jednogłośną decyzją sędziów (boks, duże rękawice)

pok. Patryka "Bandurę" Bandurskiego jednogłośną decyzją sędziów (boks, duże rękawice) Amadeusz "Ferrari" Roślik pok. Mariusza "Hejtera" Słońskiego przez TKO, I runda (boks, duże rękawice)

pok. Mariusza "Hejtera" Słońskiego przez TKO, I runda (boks, duże rękawice) Michał "Wampir" Pasternak pok. Alana Kwiecińskiego jednogłośną decyzją sędziów (boks, duże rękawice)

pok. Alana Kwiecińskiego jednogłośną decyzją sędziów (boks, duże rękawice) Robert "Sutonator" Pasut pok. Rafała "Takefuna" Górniaka przez KO, I runda (K-1, małe rękawice)

pok. Rafała "Takefuna" Górniaka przez KO, I runda (K-1, małe rękawice) Tomasz "Strachu" Oświeciński pok. Adriana Ciosa przez TKO, I runda (MMA)

pok. Adriana Ciosa przez TKO, I runda (MMA) Grzegorz "Greg" Gancewski pok. Piotra "Szeli" Szeligę przez poddanie - duszenie zza pleców (MMA)

pok. Piotra "Szeli" Szeligę przez poddanie - duszenie zza pleców (MMA) Maciej "Kaczor BRS" Kaczmar - Mariusz "Hejter" Słoński (K-1, gołe pięści) - walka odwołana*

Jakub "Azdus" Matowicki pok. Miłosza "Dejvida" Borasa jednogłośną decyzją sędziów (K-1, małe rękawice)

pok. Miłosza "Dejvida" Borasa jednogłośną decyzją sędziów (K-1, małe rękawice) Dominik "Kaleson" Cybulski pok. Jakuba "Guzika" Szymańskiego przez KO, II runda (boks)

pok. Jakuba "Guzika" Szymańskiego przez KO, II runda (boks) Rafał "Młody Ninja" Sobonkiewicz pok. Dominika "Mrozzo" Mrozowskiego jednogłośną decyzją sędziów (K-1, małe rękawice)

pok. Dominika "Mrozzo" Mrozowskiego jednogłośną decyzją sędziów (K-1, małe rękawice) Klaudia Syguła pok. Ewę Piątkowską przez poddanie narożnika przed III rundą (boks, K-1, MMA)

* Maciej "Kaczor BRS" Kaczmar nie został dopuszczony do walki (więcej tutaj). W jego miejsce do klatki wszedł Amadeusz "Ferrari" Roślik, który zmierzył się z "Hejterem".