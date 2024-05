Prowokacje i wyzwiska na gali Fame MMA. W końcu się doigrał

Ale najpierw to Michał "Wampir" Pasternak robił wielkie oczy i tylko się uśmiechał, gdy Alan Kwieciński na piątkowym ważeniu próbował krążyć wokół niego i straszyć zza ochroniarza, że wyprowadzi w jego kierunku jakiś cios. - Naskakałeś się tutaj wokół mnie, w sobotę nie będziesz miał siły - drwił "Wampir". - Oj, zdziwisz się - odpowiadał mu Kwieciński.

Lekkie zdziwienie było, bo Pasternak, czyli weteran polskiego MMA, który szuka teraz dużych pieniędzy i dobrej zabawy we freak fightach, wcale nie miał łatwiej przeprawy z Kwiecińskim. Nie pomagało też to, że to był boks w dużych rękawicach, a więc formuła niezbyt efektowna dla widzów i też niesprzyjająca "Wampirowi".

Kwieciński od razu ruszył do przodu, zadawał ciosy, też przyjmował. Gdy pod koniec rundy Pasternak zaczął go trafiać, zaczął pokazywać język, opuszczać ręce, uśmiechać się, jakby chciał udowodnić rywalowi, że te uderzenia nie robią na nim żadnego wrażenia.

Ale w końcu zaczęły robić wrażenie. W drugiej rundzie Kwieciński był liczony. Wyszedł do trzeciej rundy, ale tam przewagę miał już tylko Pasternak. Rywala już nie powalił, ale wygrał walkę jednogłośnie na punkty. I po walce - podczas wywiadu - zaczął jeszcze wyzywać Kwiecińskiego.

