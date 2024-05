Potężne gwizdy na Fame MMA. Sędzia nie miał wyjścia. Brutalna weryfikacja

- Obiecuję wam, że to był jedyny cios zadany przez niego w tej walce - mówił w piątek Tomasz "Strachu" Oświeciński, który chwilę wcześniej został trafiony znienacka przez Adriana Ciosa. - Najpierw was ignorują, później się z was śmieją, następnie z wami walczą, a na koniec przegrywają. To będzie dla ciebie koniec gry - wykrzykiwał Cios.

Cios to niezbyt lubiany freak fighter, często internetowy prowokator, który zdecydowanie więcej mówi niż robi. Przed sobotnią galą stwierdził, że w kategorii 77 kg nie ma na niego mocnych w Fame MMA. Nikt specjalnie nie brał tego na poważnie, ale taki jest ten świat. W sobotę mierzył się z ponad 20 kg cięższym Oświecińskim, 51-letnim aktorem (znanym m.in. z filmów Patryka Vegi), ale też już freak fighterem, a nawet może trochę fighterem, bo Oświeciński ma za sobą dwie walki w federacji KSW.

Fame MMA 21. Kibice wygwizdali Adriana Ciosa

- Obiecuję też wam, że w sobotę spotka go kara - odgrażał się Oświeciński na piątkowym ważeniu zaraz po tym, jak został uderzony przez Ciosa. Chciał mu oddać od razu, ale został powstrzymany przez ochronę. W sobotę już ochrony nie było. Była za to klatka, gdzie Cios zazwyczaj nie jest już taki odważny.

W sobotę było podobnie. Cios nie zdążył zadać żadnego ciosu i już leżał na macie. - Ależ to są potężne bomby - zachwycali się komentatorzy, gdy Oświeciński okładał rywala pięściami. I dotrzymał słowa - szybko i bez żadnego przyjętego ciosu pokonał Ciosa, który przed i po walce został wygwizdany przez kibiców.

