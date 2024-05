Alkoholowy skandal na Fame MMA. "Boxdel": Przepraszamy

- "Kaczor BRS" sobie wypił i nie zostanie dopuszczony do walki. Nie jest to nasza wina. Przepraszamy - powiedział Michał "Boxdel" Baron. To miała być piąta walka na gali Fame MMA 21. Nie doszło do niej, ale właściciele federacji znaleźli w ostatniej chwili nieoczekiwane zastępstwo.

