Publiczność zwyzywała polską mistrzynię świata. Sceny na Fame MMA

- Co tutaj się dzieje? - zastanawiał się prowadzący, gdy Ewa Piątkowska, czyli najbardziej utytułowana polska pięściarka - była mistrzyni Europy i świata - zaczęła wygłupiać się na piątkowym treningu medialnym. Chwilę przed nią na scenie pojawiła się Klaudia Syguła - zawodniczka z doświadczeniem w MMA, niepokonana od sześciu walk, związana poprzednio z takimi federacjami, jak m.in. FEN czy Wotore, gdzie stoczyła pierwszy w Polsce pojedynek kobiet na gołe pięści.

Teraz gołych pięści nie było. Były za to małe rękawice i na początek boks, czyli koronna dyscyplina Piątkowskiej, by w drugiej i trzeciej rundzie zmienić formuły na K-1 i MMA, w których przynajmniej teoretycznie większe szanse miała Syguła.

Piątkowska doskonale zdawała sobie z tego sprawę, dlatego od pierwszych sekund odważnie ruszyła do przodu. Wyprowadzała mnóstwo ciosów, traciła energię, ale Syguła umiejętnie trzymała dystans. A w drugiej rundzie już zaczęła przejmować inicjatywę, dokładając do ciosów kopnięcia.

Fame MMA 21. Piątkowska była wściekła

- Zobaczcie sobie powtórkę - wskazywała ręką zdenerwowana Piątkowska i po chwili osunęła się na matę. To było po tym, jak Syguła po raz drugi kopnęła ją w wewnętrzną część uda. Zdaniem Piątkowskiej - to był faul. Sędzia Piotr Jarosz miał wątpliwości. Po kilku minutach i wideoweryfikacji podszedł do Piątkowskiej i powiedział, że albo walczy dalej, albo przegrywa.

Publiczność w gliwickiej hali była coraz bardziej zdenerwowana. Zaczęła wyzywać Piątkowską, która długo leżała w oktagonie. W końcu wstała, włożyła ochraniacz na zęby i walczyła dalej. Ale po chwili sędzia znowu przerwał walkę. Po to, by upomnieć narożnik Piątkowskiej, a konkretnie trenera Mirosława Okińskiego i jego syna Adama, którzy kwestionowali zasady tej walki.

Te zmieniały się z każdą rundą, ale do trzeciej Piątkowska już nie wyszła. To nawet zrozumiałe, bo w MMA z Sygułą nie miałaby już większych szans. Po walce tłumaczyła, że to chodziło o te dwa kopnięcia, które jej zdaniem były nieprzepisowe.

