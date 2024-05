Gdzie obejrzeć FAME MMA 21? Walczy nie tylko Adamek! [PPV, STREAM, KARTA WALK]

Tomasz Adamek rozpoczyna "drugą" karierę sportową. Po zwycięstwie nad Mamedem Chalidowem w KSW teraz zaliczy debiut w federacji FAME MMA. Jego rywalem na gali FAME MMA 21 będzie streamer i youtuber Patryk "Bandura" Bandurski. Gala w Gliwicach obędzie się już w tę sobotę 18 maja.

Adamek vs. Bandura i nie tylko. Kiedy odbędzie się gala FAME MMA 21?

Walką wieczoru będzie oczywiście pojedynek Adamka z "Bandurą". Panowie zmierzą się w formule bokserskiej, która z pewnością będzie premiować 47-latka. Jego rywal może pochwalić się niewielkim doświadczeniem w sportach walki. Na razie stoczył raptem dwa pojedynki, ale za to oba wygrał. Pokonał Alana Kwiecińskiego oraz Piotra Szeligę.

W Gliwicach nie zabraknie emocji także w innych walkach. Organizatorzy w zaplanowali aż 11 różnorodnych pojedynków. W oktagonie zobaczymy m.in. Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego, Roberta Pasuta, Ewę Piatkowską czy Tomasza Oświęcimskiego.

Gdzie obejrzeć dzis galę FAME MMA 21. Ile kosztuje i jak wykupić PPV? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, PPV]

Gala FAME 21: Pretendent rozpocznie się w sobotę 18 maja o godz. 19:30. Walka wieczoru pomiędzy Tomaszem Adamkiem a Patrykiem "Bandurą" Bandurskim tradycyjnie odbędzie się na końcu. Transmisji wydarzenia tym razem nie znajdziemy na stronie famemma.tv. Federacja nawiązała współpracę z serwisem streamingowym Canal+Online i tylko za jego pośrednictwem można obejrzeć galę.

Aby to zrobić, należy wejść na stronę Canal + i wybrać z jedną z dwóch opcji. Pierwsza to płatność jednorazowa, dzięki której otrzymuje się dostęp do gali oraz ekskluzywnych materiałów dodatkowych, a także możliwość oglądania filmów i seriali dostępnych w CANAL+ online przez miesiąc. Trzeba za to zapłacić 49 zł. To samo dostaje się po wybraniu oferty subskrypcjalnej za 39 zł. Różnica polega na tym, że płatność dokonuje się po podpięciu kart, a co miesiąc subskrypcja serwisu automatycznie będzie się przedłużać. Z kolei obecni użytkownicy Canal + online mogą obejrzeć galę na specjalne zamówienie za 39 zł.

Karta walk gali FAME MMA 21:

Walka wieczoru:

Patryk "Bandura" Bandurski – Tomasz "Góral" Adamek (walka bokserska)

Co-main event:

Alan Kwieciński – Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (walka bokserska)

Karta główna:

Tomasz "Strachu" Oświeciński – Adrian Cios (pojedynek na zasadach MMA)

Paweł "Tybori" Tyburski – Michał "Wampir" Pasternak (walka na zasadach K1)

Rafał "Takefun" Górniak – Robert "Sutonator" Pasut (walka na zasadach K1)

Grzegorz "Greg" Gancewski – Piotr "Szeli" Szeliga (pojedynek na zasadach MMA)

Dominik "Kaleson" Cybulski – Jakub "Guzik" Szymański (walka bokserska — małe rękawice)

Jakub "Azdus" Matowicki – Miłosz "Dejvid" Boras (walka na zasadach K1)

Karta wstępna FAME 21:

Dominik "Mrozzo" Mrozowski – Rafał "Młody Ninja" Sobotkiewicz (walka na zasadach K1)

Klaudia Syguła – Ewa Piątkowska (K1/boks/MMA)

EXTRA FIGHT: