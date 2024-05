Szpilka i Wybrańczyk żyją bez ślubu i dzieci. Oto powód

Jeszcze niecałe 10 lat temu Artur Szpilka był uważany za jednego z najlepszych pięściarzy w Polsce. Z 29 stoczonych walk 34-latek 24 razy wychodził jako zwycięzca, zaliczając przy tym 16 nokautów. W 2021 roku Szpilka po porażce z Łukaszem Różańskim zakończył karierę w boksie, a niedługo później zajął się MMA. Jeszcze kilkanaście lat temu jego życie wyglądało zupełnie inaczej. 23 października 2009 roku w łódzkim hotelu Qubus policja zatrzymała Szpilkę. Sąd skazał go na półtora roku więzienia za udział w bójce. Swego czasu był też uzależniony od narkotyków i należał do chuliganów Wisły Kraków.

To ona całkowicie zmieniła życie Szpilki

Przełomowym momentem było poznanie Kamili Wybrańczyk, z którą jest związany od ponad dekady. To dzięki niej zmienił swoje życie. Para poznała się w 2011 roku tuż po tym, jak Szpilka wyszedł z więzienia. W czerwcu zaczęli się spotykać. Jak się okazuje, parę zeswatał zmarły pięściarz Dawid "Cygan" Kostecki. - Poznał nas nasz wspólny znajomy, śp. Dawid "Cygan" Kostecki - opowiadała Kamila Wybrańczyk w rozmowie ze Sport.pl i kontynuowała: - Zagaiłam do "Cygana": - Boże! Znowu mnie chcecie swatać z jakimś kryminalistą! - dodała.

Wybrańczyk zdradziła, czym urzekł ją Szpilka. - Zauroczył mnie za to swoim charakterem. Ma taki wspaniały, że tym zrobił całą robotę - dodała w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

W 2015 roku na palcu Wybrańczyk pojawiła się obrączka. Na razie jednak para nie planuje ślubu, o czym kobieta mówiła w rozmowie z boxing.pl. - Mogę być wieczną narzeczoną, mi to nie przeszkadza. Ja już suknię białą miałam, ślub miałam. Nieśpieszno mi do kolejnego - przyznała.

Swego czasu Wybrańczyk podzieliła się refleksją na temat macierzyństwa - Ja nie wiem, czy chcę, bo dla mnie to jest troszeczkę taki ciężar i obowiązek. Uważam, że macierzyństwo trzeba czuć i trzeba chcieć. [...] Założyłam, że nie chcę się w życiu do czegoś zmuszać, bo tak wypada, bo takie są normy społeczne. Boję się, że jak się do czegoś zmuszę, to np. nie będę kochała tego dziecka - powiedziała w rozmowie u Żurnalisty.

W minioną sobotę Szpilka przegrał walkę z Arkadiuszem Wrzoskiem na gali XTB KSW 94 na. Ich pojedynek potrwał ledwie 14 sekund.