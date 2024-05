Rewolucja w MMA. Nie wszystkim to się podoba. "Broń obosieczna"

Już w sobotę 18 maja odbędzie się gala Fame MMA 21. Drugi raz w oktagonie zobaczymy Tomasza Adamka, który na bokserskich zasadach zmierzy się z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim. O ile któryś z pięściarzy nie znokautuje swojego rywala, zwycięzcę walki poznamy dopiero po ogłoszeniu kart punktowych sędziów. W najbliższej przyszłości organizacje MMA mogą jednak wprowadzić wielkie zmiany, które sprawią, że o wygranej danego zawodnika kibice będą wiedzieli znacznie wcześniej.

W MMA szykują się potężne zmiany. "Nie jestem przekonany, że to dobry pomysł"

Mowa o tzw. open scoringu, czyli sytuacji, w której zawodnicy oraz kibice na hali i przed telewizorami na bieżąco widzą punktację na kartach sędziowskich po każdej z rund. Takie innowacje testuje m.in. federacja FEN. Według tradycyjnych zasad zwycięzcę starcia poznajemy dopiero podczas oficjalnego werdyktu, kiedy wyczytywane są punkty przyznawane przez sędziów. Czy open scoring to dobry pomysł na urozmaicenie MMA?

Głos w tym temacie w rozmowie z Kanałem Sportowym zabrali eksperci, którzy dostrzegają wiele pozytywów, jak i negatywów tego pomysłu. - Korzyść jest taka, że gramy w otwarte karty i zawodnicy wiedzą, co muszą zrobić, żeby wygrać w przypadku wyrównanych rund bądź dominacji jednej ze stron. W kwestii minusów – jeśli zawodnik A wygrał rundę pierwszą i drugą, a zawodnik B wygrał rundę trzecią, to każdy już wie, jaki będzie rezultat. Wówczas emocje podczas ogłaszania werdyktu są mniejsze - tłumaczy prezes FEN Jakub Borowicz.

Okazuje się, że polska federacja nie jest w pełni przekonana do open scoringu. - Zacząłem zastanawiać się, czy nam jako kibicom bardziej zależy, abyśmy doświadczali emocji podczas ogłaszania werdyktu, czy w trakcie samego pojedynku. Zadałem sobie pytanie, czy istotą MMA jest zastanawianie się, kto wygrał walkę [...] Nie jestem jednoznacznie przekonany, że open scoring to na pewno dobry pomysł. Od razu powiedziałem, że nie chcę się deklarować, iż zawsze będziemy to robić - dodał.

Swoją opinię przedstawił również jeden z dyrektorów sportowych KSW. - To może być jednak broń obosieczna - zawodnik, który wie, że wygrał dwie rundy i ma zwycięstwo "w kieszeni", zaczyna walczyć zachowawczo i wówczas trzecia runda może być mniej efektowna, niż gdyby nie było wiadomo, że na pewno wygra. W przypadku braku open scoringu zawodnik musi mieć z tylu głowy, że nie wiadomo, jak sędziowie wypunktowali daną rundę - tłumaczy Wojsław Rysiewski.

Niewątpliwie byłaby to rewolucja w systemie sędziowania gal MMA.