To jedno z najgłośniejszych wydarzeń w tym roku. Gołota nie ma wątpliwości

Andrzej Gołota i Tomasz Adamek byli najlepszymi polskimi bokserami w ostatnich dekadach. Pierwszy swoimi walkami w USA zrywał z łóżek całą Polskę w godzinach nocnych w latach 90., drugi robił to na początku XXI w. W 2009 r. doszło do ich bezpośredniego starcia, które zyskało miano polskiej walki stulecia. Dziś panowie nie darzą się sympatią.

Zobacz wideo Gołota o przejściu Tomasza Adamka do freakfightów: "Czas pokaże czy to dobra decyzja"

Gołota komentuje wejścia Adamka do freak fightów

W lutym Tomasz Adamek zadebiutował w oktagonie. Na gali XTB KSW Epic w Gliwicach wygrał przez techniczny nokaut po trzeciej rundzie z Mamedem Chalidowem, który z powodu kontuzji ręki nie był zdolny do kontynuowania walki. Pojedynek toczył się na zasadach boksu.

W maju bokser z Gilowic ma stoczyć swoją pierwszą walkę na freakfightowej gali. Jeszcze w 2023 r. podpisał kontrakt z federacją Fame MMA na dwa pojedynki. 18 maja w Gliwicach zmierzy się z influencerem Patrykiem "Bandurą" Bandurskim, influencerem. Ta walka także odbędzie się w oparciu o regulamin bokserski.

Wejście "Górala" do świata freak fightów budzi kontrowersje. - Freak fighty to jest śmiech na sali, nie nazywajmy tego sportem. Nie zniżam się do takiego poziomu - mówił w styczniu 2023 r. Adamek w rozmowie z TVP Sport. Rzeczywistość jest jednak taka, że będzie brał udział na co najmniej dwóch takich galach.

Głos na temat nadchodzącej walki Adamka zabrał Gołota. Legendarnego boksera zapytaliśmy o nowe wyzwanie jego dawnego rywala przy okazji piątkowej gali Suzuki Boxing Night 29 w Dobczycach. Gołota uważa, że Adamkowi ciężko byłoby się przestawić na pojedynki na zasadach MMA. Przygotowanie do nich wymaga innych form treningowych, jest nauka nowych formuł, ciosów, ruchów i chwytów.

- Powiem szczerze, że każdy robi to, co chce, jest panem swojego życia. To, co wybierają inni, to jest ich sprawa. Ja uważam, że jeżeli się spędziło w boksie 20 lat, to w innym sporcie, który się potem kontynuuje, ciężko jest cokolwiek zmienić. Zobaczymy, czas pokaże - powiedział Gołota w rozmowie ze Sport.pl.

Zapytaliśmy też Gołotę o to, co by było, gdyby przed laty dostał propozycję wejścia do świata MMA - czy by ją przyjął?

- Długi trening by mnie czekał. Wątpię, bardzo wątpię, chyba nie - krótko odpowiedział Gołota po chwili namysłu.

Pojedynek Tomasza Adamka z Patrykiem Bandurskim to walka wieczoru sobotniej gali Fame MMA 21 w Gliwicach, która odbędzie się w sobotę 18 maja.