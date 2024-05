Kuriozalny debiut "Ferrariego" za granicą! Aż nagle wkroczył sędzia. "Chaos" [WIDEO]

Amadeusz "Ferrari" Roślik (8-7) to jeden z najbardziej znanych polskich freak fighterów, który przyciąga wielu kibiców do oglądania tego typu wydarzeń. Dotychczas związany był głównie z organizacją FAME MMA, gdzie walczył m.in. z Adrianem "Polakiem" Polańskim czy Kamilem "Szczurkiem" Łaszczykiem bądź Arkadiuszem Tańculą.

Po stoczeniu 15 walk na FAME "Ferrari" zdecydował się podbić międzynarodowe rynki, gdzie walki freak fightowe dopiero raczkują w porównaniu z polskim rynkiem. W sobotnią noc Roślik wystąpił na gali MF & DAZN X Series 14 w Londynie. Za zorganizowanie tego wydarzenia odpowiada m.in. znany youtuber KSI. Przeciwnikiem Roślika w walce wieczoru był Nathaniel "Salt Papi" Bustamante (3-2). Filipińczyk również należy do świata influencerów, a na samym TikToku obserwuje go ponad pięć milionów osób.

Walka odbyła się na zasadach bokserskich i została zakontraktowana na pięć trzyminutowych rund. Choć w wywiadach przed galą "Ferrari" zapewniał, że pojedynek skończy w maksymalnie dwóch rundach.

I już sam początek pokazał, że walka będzie bardzo zacięta. Roślik momentalnie ruszył na rywala i zaczął go okładać bez pamięci. Z tego względu często spotykał się z kontrami. Długo nie trzeba było czekać za interwencją sędziego. Już w 2. rundzie ukarał Polaka ujemnym punktem za nieprzepisowe uderzenie.

To nie zniechęciło "Ferrariego". Przebieg walki w końcówce drugiej i w trzeciej rundzie był niemal identyczny. Ciągłe ataki spotykały się z celnymi kontrami. Raz doszło do względnego przełomu, bo Roślik trafił "Salt Papiego" w skroń i rozbił mu łuk brwiowy, ale poza plamami krwi, nie przyniosło to żadnego rozstrzygnięcia. On sam zaczął jednak z każdej sekundy na sekundę słabnąć, co można był szczególnie zauważyć w przerwie między 3. a 4. rundą.

Sędzia też to zauważył i podszedł do Roślika, wypytując go, czy jest w stanie kontynuować. Ostatecznie nie zwlekał z decyzją, uniósł obie ręce i dał sygnał, że to koniec. Nathaniel "Salt Papi" Bustamante wygrał ten pojedynek!

"Ferrari" długo nie pozostanie poza freak fightami. Za niespełna miesiąc, bo 8 czerwca zmierzy się z Denisem "Bad Boyem" Załęckim (4-7) na gali Clout MMA 5 w formule MMA. Podczas tego samego wydarzenia dojdzie do starcia Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak (1-1) vs Jakub Rzeźniczak.