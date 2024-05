Arkadiusz Wrzosek reaguje na odwołanie strefy kibica KSW 94. W sieci zawrzało. Jest oświadczenie

Arkadiusz Wrzosek odciął się od spekulacji, jakie miały miejsce przed jego hitową walką na gali KSW 94 z Arturem Szpilką. Wrzosek i środowisko Legii Warszawa, do którego należy Wrzosek, miało zagrażać piątkowej ceremonii ważenia. "Wbrew temu, co o środowisku, do którego należę, mówi między innymi pani, większość to ludzie wykształceni, rozważni, komunikatywni i przede wszystkim szanujący sport" - napisał Wrzosek.

