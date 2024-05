Schreiber puściły hamulce. Brutalny cios w Rzeźniczaka. "Będzie mógł płacić alimenty"

Rzeźniczak to jedna z najbardziej polaryzujących osób w polskim show-biznesie. Już dawno przestał być postrzegany jako piłkarz. Dużo większą popularność zyskał dzięki kontrowersyjnym, nieeleganckim opiniom nt. byłych partnerek i relacji z córką z poprzedniego związku. - Nie mam z córką kontaktu. To moja decyzja. Nie chcę do tego wracać, powiedziałem już wszystko. Nie czuję więzi po tym wszystkim, jak to się wydarzyło, jak to się stało - mówił w jednym z programów "Dzień Dobry TVN".

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Schreiber skomentowała wieści o Rzeźniczaku w Clout MMA. Nie zostawiła suchej nitki

To tylko niektóre z wypowiedzi czy zachowań byłego zawodnika Kotwicy Kołobrzeg, po których wylała się na niego zasłużona fala krytyki. Wszystko to sprawiło, że 37-latek stał się idealnym kandydatem na kolejnego patoinfluencera w Clout MMA. W poniedziałek organizacja potwierdziła jego dołączenie. Jakub Rzeźniczak debiutancką walkę w klatce stoczy z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem.

W zeszłym roku do Clout MMA zawitała także Marianna Schreiber. Była żona posła Prawa i Sprawiedliwości najpierw wygrała z Moniką Laskowską, a potem miała bić się z "Gohą Magical". Niestety jej rywalka została zatrzymana przez policję dzień przed galą. Jak Schreiber zareagowała na nowego członka federacji? Jej słowa nie pozostawiają żądnych wątpliwości.

"Nawet nie wiem, jak to skomentować. Nie wiem, czy ta walka powinna w ogóle się odbyć, bo piłkarz jest emocjonalnie na poziomie 12-latka, a osoby niedojrzałe emocjonalnie nie powinny walczyć we freakach. I nic poza tym, że kilka lat temu w miarę dobrze wychodziło mu kopanie piłki, to nic poza tym sobą nie reprezentuje. Przychodzi mi to ze zdziwieniem i sama nie wierzę, że to piszę, ale w tej walce trzymam kciuki za jego przeciwnika. Jedyny plus tej walki widzę w tym, że piłkarz będzie miał z czego zapłacić alimenty" - pisała na InstaStories o Rzeźniczaku.

Gdyby tego było mało, na jej profilu X pojawił się również prawie dwuminutowy film, w którym 31-latka podsumowała wszystkie ohydne czyny i słowa wypowiedziane przez byłego piłkarza w przeszłości. Schreiber skupiła się na jego związkach, które najczęściej kończyły się tragediami lub konfliktami. Rzeźniczak w przeszłości był związany z Eweliną Ślotałą, Edytą Zając, Magdaleną Stępień i Eweliną Taraszkiewicz, z którą ma córkę. Teraz jego żoną jest Paulina Nowicka, która przejęła jego nazwisko.

- Jakub R. nie jest znany ze swojej formy na boisku, tylko w ostatnim czasie jest znany z tego, jak negatywnie traktował swoje dzieci. I jak bardzo je skrzywdził. Gdybym miała opowiedzieć jego historię, to byłaby jak kiepska telenowela - rozpoczęła Marianna Schreiber, po czym szczegółowo opisała sytuację, w której Rzeźniczak mówił o relacjach z córką. Influencerka przypomniała także, że w przeszłości były zawodnik Legii Warszawa zdradzał partnerkę w ósmym miesiącu ciąży.